Il Pascale di Napoli risponde all’appello di Martina Luoni, la giovane ventiseienne malata da tre anni di tumore al colon: lo splendido gesto.

Si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio splendido gesto, quello che, qualche ora fa, il Pascale di Napoli ha compiuto nei confronti di Martina Luoni. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo ampiamente raccontato la storia della giovane ventiseienne. Malata da circa tre anni di tumore al colon, la ragazza ha voluto denunciare quanto, in questo periodo Covid, tutto il sistema sanitario si stia dedicando completamente a questa emergenza. ‘Trascurando’, quindi, tutte le altre patologie. In un suo appello condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Martina, infatti, ha voluto raccontare la sua storia. E, quindi, le sue ultime vicende. Una storia da brividi, c’è da ammetterlo. E che, tra l’altro, in un vero e proprio batter baleno, non è assolutamente passata inosservata. Appena pubblicato sul suo account social, il video ha fatto il giro del web. Ed è ‘arrivato’ anche al Pascale di Napoli. Che, sempre tramite Instagram, ha offerto alla giovane il proprio aiuto. Ecco tutti i dettagli.

Il Pascale di Napoli risponde all’appello di Martina: lo splendido gesto

Avranno anche i propri ‘contro’, ma, ammettiamolo, i social network hanno anche una splendida funzione. È proprio grazie ad essi che, pochissime ore fa, tutta l’Italia è venuta a sapere della storia di Martina Luoni. Come dicevamo precedentemente, in un video apparso sul suo canale social ufficiale, la giovane ventiseienne ha denunciato un sistema sanitario completamente al collasso a causa di questa emergenza Coronavirus. E di come, purtroppo, il suo tumore non possa essere curato per la completa dedizione a questo virus cinese. Una storia incredibile e che è entrata nel cuore di tutti noi. È proprio per questo motivo che il Pascale di Napoli, appena appresa la notizia, ha immediatamente risposto all’appello di Martina. Invitandola, quindi, a mettersi in contatto con il direttore generale dell’Istituto Nazionale di Tumori per poterla curare. A scrivere il messaggio è stato proprio Attilio Bianchi, il direttore dell’Istituto. Che, sempre tramite Instagram, ha compiuto questo splendido gesto.

‘Ho letto il tuo problema, ti offro la disponibilità del nostro istituto’, ha scritto il direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori.

