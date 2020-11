Ucciso un asino dell’allevamento per disabili di Lo Cicero: dramma terribile per l’azzurro del rugby.

Una notizia che ha destato grande scalpore e attenzione, e che ha scosso l’intera comunità. L’azzurro del rubgy Andrea Lo Cicero si mostra in lacrime in un video postato sul suo profilo instangram, in cui spiega l’accaduto della terribile vicenda. A quanto pare è stato ucciso un asino del suo allevamento per bambini disabili, una notizia che ha messo nello sconforto Lo Cicero, che ha sempre mostrato grande amore per gli animali. Come sappiamo, Andrea è uno degli atleti più importanti del rugby, infatti, ha partecipato a 103 presenze in azzurro, tre coppe del mondo. Inoltre, ha anche vinto lo scudetto con la Roma, e giocato con forti squadre. Lo Cicero come abbiamo anticipato è apparso in lacrime su instangram dopo che un cacciatore ha ucciso un asino del suo allevamento. Cos’è accaduto nel dettaglio.

Ucciso un asino dell’allevamento per disabili di Lo Cicero

Come abbiamo annunciato, l’ex azzurro del rugby Andrea Lo Cicero è apparso in lacrime e affranto sul suo profilo instangram , spiegando i motivi del suo malessere. A quanto pare un asino del suo allevamento è stato ucciso da un cacciatore. Il dramma è avvenuto nella casa di campagna dell’ex pilone della nazionale di rugby a Nepi. Uno degli asini del suo allevamento è stato ucciso a fucilate; l’uomo colpevole dell’uccisione è stato identificato dai carabinieri forestali.

“Chi vuole fare la caccia che la facesse, ma deve rispettare tutto. Una persona che non sa tenere un’arma come fa a tenere un fucile e andare a caccia”, queste le parole di Andrea che ha spiegato commosso la situazione. Un dramma terribile per l’ex azzurro, e che ha scosso tutti coloro che hanno appreso la tragica notizia. Lo Cicero ha sempre manifestato il suo amore per gli animali, non solo lui, ma sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno sempre mostrato i loro cuccioli sui social, esprimendo un amore immenso nei loro confronti.

