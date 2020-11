Arriva una nuova giovane nello studio di Uomini e Donne: Dalila ha deciso di corteggiare Gianluca ma c’è un dettaglio su lei che ha raccontato Maria de Filippi. Ecco come l’ha presentata.

E’ cominciata una nuova settimana e come di consueto, torna in onda in questo lunedì di 9 novembre una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi è uno dei programmi più longevi ed amati dal pubblico di Canale 5. Dopo aver parlato del Trono Over, al centro dello studio si è seduto Gianluca che negli ultimi giorni ha conosciuto una nuova giovane. La corteggiatrice si chiama Dalila ed è conosciuta da Maria de Filippi: sapete perchè? La conduttrice del dating show ha raccontato tutto non appena è entrata. Ecco come l’ha presentata Maria.

Uomini e Donne, in studio arriva Dalila: è un volto conosciuto per Maria de Filippi

C’è un volto nuovo nello studio di Uomini e Donne. E’ piombata nel programma una bellissima giovane dai lunghi capelli scuri ed un sorriso smagliante: il suo nome è Dalila e si è presentata come corteggiatrice di Gianluca, il tronista. Maria De Filippi, una volta entrata la giovane, l’ha presentata con queste parole inaspettate: “Lei era una possibile tronista. Mentre parlavamo mi raccontò della sua passione per il canto, ci pianse. Io le consigliai di fare un provino ad Amici ma non andò bene. Poi finì lì. Ha chiamato adesso per corteggiare Gianluca, rinuncia al trono per corteggiare Gianluca”.

Dalila ha stravolto lo studio e forse anche Gianluca, il quale ha deciso di continuare la loro conoscenza. La corteggiatrice si è lasciata alle spalle un periodo buio ed ora sente di voler conquistare il tronista, ora che ‘ha ricominciato a vivere la vita a colori’, così come lei ha confessato.