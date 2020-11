Uomini e Donne, ex tronista molto discussa è incinta: l’annuncio

Una ex tronista di Uomini e Donne molto discussa è incinta: ecco l’annuncio della donna sul suo account social

Una ex tronista di Uomini e Donne molto discussa è incinta: la donna ha pubblicato l’annuncio sul suo account social. Il post ha ricevuto migliaia di like in poche ore e tra i commenti molti le hanno fatto gli auguri. Per lei si tratta del primo figlio, quindi la gioia è ancora più grande.

Rossella Intellicato è stata una concorrente del Grande Fratello e soprattutto una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne. La Intellicato è stata una delle poche ad affrontare letteralmente a viso aperto l’opinionista Tina Cipollari. Tra le due non scorreva buon sangue e un giorno in studio stavano per arrivare quasi alle mani. Il trono di Rossella si è concluso in anticipo e con un nulla di fatto. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la torinese ha ripreso in mano la sua vita e oggi è molto molto felice. Sui social, infatti, ha annunciato di essere incinta.

L’ex tronista ha pubblicato un post sul suo account Instagram, scrivendo: “Ho voluto aspettare a dirlo, perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi. Non smettete mai di lottare, donne, per quello che desiderate. Prima o poi arriva”. Rossella Intellicato è incinta di 34 settimane e sempre sui social ha ringraziato il suo compagno, Giovanni Ferrero. Il post ha ricevuto migliaia di like in poche ore e tra i commenti molti utenti le hanno fatto gli auguri. Anche noi ci uniamo alla schiera di fan della Intellicato e le facciamo tantissimi auguri.