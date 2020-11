Amatissimo attore è stato arrestato: accusato di guida in stato di ebbrezza

L’amatissimo attore è stato arrestato: fermato in auto in stato di ebbrezza, sono in corso gli accertamenti.

Uno spiacevole episodio ha colpito uno degli attori più amati e seguiti, infatti come abbiamo annunciato, l’uomo è stato arrestato. A quanto pare era intento nella guida della sua auto in stato di ebbrezza. L’amatissimo artista attualmente si trova in carcere, dopo le accuse che gli sono state rivolte. Stiamo parlando del bravissimo e bellissimo Jonathan Rhys Meyers, star del ‘Tudors’; grazie al suo ruolo ha fin da subito conquistato il pubblico. Jonathan ha sempre dimostrato di possedere doti attoriali incantevoli ed impeccabili, proprio per questo ha interpretato numerosi personaggi. La notizia del suo arresto è stata riportata da TMZ, specificando che l’uomo è stato fermato dopo uno schianto con l’auto. Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

L’attore irlandese Jonathan Rhys Meyers è stato arrestato

La notizia dell‘arresto ha scosso letteralmente tutti i suoi migliaia di fan: l’amatissimo attore Jonathan Rhys Meyers è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. A quanto pare l’uomo si trovava da solo in auto, quando è avvenuto lo schianto. Sul posto le forze dell’ordine hanno avuto modo di appurare come Meyers avesse bevuto oltre il limite legale negli Stati Uniti. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato domenica 8 novembre a Malibu. A quanto pare, al momento, l’attore si trova in carcere.

Come è già ben noto, Jonathan Rhys Meyers ha una lunga storia alle spalle fatta di abuso di sostanze stupefacenti e dipendenza dall’alcol. Secondo il Daily Mail, l’amatissimo attore avrebbe già in passato vissuto diversi periodi di riabilitazione. Non solo, Jonathan ha vissuto un momento di depressione, tanto che qualche anno fa, ha tentato il suicidio. Una vita altalenante la sua, toccata da momenti complicati, che più delle volte, l’hanno condotto ad avere problemi con la giustizia. Al giorno d’oggi, sono molti i personaggi dello spettacolo che affrontano percorsi delicati, dovuti a momenti di sconforto, fino a sfociare in vera e proprio depressione.

