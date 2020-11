La nuova “influencer” siciliana, Angela da Mondello, risponde alle accuse per il video in cui è senza mascherina: “Solo una multa”.

La signora Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, entrata nel firmamento delle star del web grazie alla frase “Non ce n’è Coviddi”, pronunciata quest’estate ai microfoni di Pomeriggio 5 e diventata un vero tormentone, è per l’ennesima volta al centro di una bufera: stavolta ad essere incriminato è un suo video pubblicato sui social mentre, insieme ad altre persone, canta e balla sulle note della sua ultima canzone. Nel videoclip girato due giorni fa in spiaggia, nessuno dei partecipanti indossava la mascherina, cosa assolutamente vietata. In queste ore si era diffusa la notizia del suo arresto, ma in un video di questa mattina, la donna ha fatto chiarezza sulla questione: la Chianello ha negato di essere stata arrestata, ma vediamo cosa ha detto esattamente nel video.

Angela da Mondello: “Nessun arresto, solo una multa”

La signora Chianello non ci sta e con un video pubblicato stamattina sul suo profilo Instagram risponde ai suoi detrattori: smentisce così le voci diffuse nelle ultime ore circa il suo arresto e precisa di essere stata solo multata perché nel video incriminato non indossava la mascherina, così come le altre persone riprese. Ha poi detto che, nonostante “per esigenze di copione” la mascherina non possa essere indossata, lei comprende perfettamente la situazione ed accetta la multa di buon grado.

La donna ha anche ironizzato sulla faccenda, facendosi vedere in video dietro a delle sbarre per poi dichiarare di trovarsi nella sua casa e che le cose non erano affatto andate come i suoi haters avrebbero voluto.