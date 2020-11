Giulio Golia dopo il Covid, lo splendido gesto: pioggia di commenti

Un gesto davvero splendido e un messaggio fondamentale quello di Giulio Golia, che ha affrontato il Covid in prima persona: ecco s’ha fatto

Il Covid si è insinuato nel nostro quotidiano e ha completamente cambiato il modo di affrontare la vita. Sono ormai mesi che la pandemia da Coronavirus tiene in scacco l’Italia e molti altri paesi del mondo. Per fronteggiare l’emergenza sono stati messi in atto diversi Dpcm che hanno sortito reazioni contrastanti e opinioni diverse. Poche ore fa è giunta la notizia di un passo indietro per il vaccino cinese, a causa di un grave incidente. Per questo motivo, lo splendido gesto di Giulio Golia che ha affrontato il Covid in prima persona non poteva passare in osservato: ecco il suo messaggio, di importanza davvero fondamentale. Una pioggia di commenti di apprezzamento ha seguito il post condiviso sul suo profilo Instagram e in molti hanno espresso il desiderio di avere maggiori informazioni. Ecco tutti i dettagli.

Giulio Golia, lo splendido gesto dopo il Covid

Il celebre conduttore televisivo è fortunatamente guarito dal Coronavirus. Giulio Golia, che ha affrontato il virus in prima persona, ha scelto di compiere uno splendido gesto. Ha deciso di sottoporsi allo screening per poter donare il plasma. Sembra infatti che possa consistere in una terapia utile utilizzare il plasma di chi ha vinto la malattia, è adesso negativo e ha sviluppato gli anticorpi. Un messaggio molto importante quello del celebre conduttore, che ha condiviso il momento dello screening in ospedale tramite il suo profilo Instagram per sensibilizzare i fan. Una pioggia di complimenti ha inondato il post e in molti, oltre a mostrare il loro apprezzamento, si sono mostrati interessati a capirne di più. Davvero uno splendido gesto quello di Giulio Golia e noi non possiamo che essere felicissimi della sua guarigione.

Nella speranza che la situazione migliori al più presto, non possiamo fare altro che affidarci ai protocolli medici e rispettare le regole. Ci complimentiamo ancora per lo splendido gesto fatto da Giulio Golia!