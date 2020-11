‘Dove Sono Oggi’, Alessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa adesso l’ex showgirl e attrice, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Tutti conoscono Alessia Merz per il suo passato da velina, showgirl, conduttrice e attrice, ma è un po’ di tempo che la bellissima trentina non è più al centro delle scene. Il motivo lo ha spiegato lei stessa in un’intervista a Domenica Live. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo prima la sua carriera, che è cominciata quando era davvero giovanissima. Classe 1974, Alessia ha esordito in tv con ‘Non è la Rai’ quando aveva circa 18 anni e nella stagione televisiva 1995/1996 è diventata velina insieme a Cristina Quaranta. Da lì, poi, ha preso il volo, dividendosi tra il lavoro di showgirl e conduttrice e quello di attrice. In tv è stata a ‘Quelli che il calcio’, ‘Candid Camera Cafè’, ‘L’Isola dei Famosi’, ‘La Vita in Diretta’ e tanti altri, e ha preso parte a diversi film di successo, da ‘Paparazzi’ a ‘Panarea’, fino a ‘Jolly Blu’, per il quale è stata scelta addirittura al posto di Angelina Jolie.

Bellissima, con i suoi capelli mori, gli occhi chiari e il suo fisico mozzafiato, Alessia ha avuto una splendida carriera e ha fatto sognare il pubblico anche per la sua vita privata. Nel 2004, infatti, ha conosciuto il calciatore Fabio Bazzani, del quale si è innamorata praticamente a prima vista. Un anno dopo i due si sono sposati e dal loro matrimonio sono nati due figli, Niccolò e Martina. La coppia è ancora oggi felicemente sposata, ma Alessia nel tempo si è pian piano allontanata dal mondo dello spettacolo. Perché? E soprattutto, cosa fa oggi l’ex showgirl? Scopriamolo insieme!

‘Dove Sono Oggi’, Alessia Merz: perché ha lasciato la tv e cosa fa adesso l’ex showgirl, tutti i dettagli

Alessia Merz ha vissuto l’apice della sua carriera tra il 1992 e il 2007. 15 anni in cui si è divisa tra la tv e i set cinematografici, facendosi apprezzare dal pubblico per la sua incredibile bellezza e il suo talento. Poi, però, si è allontanata dalle scene per diversi anni, fino a ritornare per qualche piccola apparizione negli ultimi tempi. Stiamo parlando di una nel 2017 a una puntata di beneficenza di ‘Caduta Libera’ e un’ospitata nel 2018 a ’90 Special’. Ma è stata l’intervista a ‘Domenica Live’ a chiarire i motivi del suo allontanamento dalle scene. La bella Alessia è arrivata in studio e ha ripercorso insieme a Barbara D’Urso la sua carriera e la sua vita privata, compreso il matrimonio con Fabio Bazzani e la nascita dei loro figli.

Ancora bellissima come quando era ragazzina, Alessia ha ricordato il suo primo incontro con il marito, definendolo un vero e proprio colpo di fulmine, e ha parlato anche della sua esperienza a ‘Non è la Rai’, che non è sempre stata facile. Parlando del suo lavoro, poi, Alessia ha raccontato di essersi allontanata dalla tv per stare vicino alla sua famiglia: “Ero appagata di tutto quello che avevo fatto e volevo curare i miei figli. Oggi sono a-social, nel senso che non ho profili social. Mi sono dedicata alla famiglia, ma ogni tanto mi piacerebbe tornare e ricominciare, ora che i miei figli sono cresciuti”, ha detto Alessia. Siete curiosi di vedere com’è diventata?

Come si può vedere dall’immagine, Alessia è ancora splendida e a 46 anni compiuti sembra una ragazzina. Nel suo futuro ci sarà di nuovo la tv? Non possiamo saperlo con certezza, ma di certo possiamo dire che il pubblico la ama e la apprezza ancora tanto. E a voi piace?