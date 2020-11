Positivo al Coronavirus, Francesco Totti continua la sua quarantena: poco fa, la prima foto social, ma quel dettaglio non sfugge affatto.

Non ha affatto proferito parola, Francesco Totti. Da quando si è diffusa la notizia che, sia lui che sua moglie Ilary Blasi, sono risultati positivi al Coronavirus, l’ex capitano giallorosso non è affatto più intervenuto sul suo canale social ufficiale. Fino a qualche istante fa, però. Proprio pochissimo tempo fa, infatti, la leggenda di Roma ha condiviso la sua prima foto social in quarantena. Da come traspare dalla foto, sembrerebbe che il buon Totti stia bene. Certo, non sappiamo esattamente cosa abbia avuto. Se sia stato asintomatico come sua moglie, oppure no. Anche se, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Francesco abbia avvertito qualche piccolo sintomo da Covid. Fatto sta che, da quest’ultima foto social, sembrerebbe stare bene. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato di questo ultimo scatto social è un ‘particolare’ dettaglio. Che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto ‘tremare’ i suoi più grandi ammiratori. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Francesco Totti, prima foto social in quarantena: il dettaglio non sfugge

Risale a pochissimi istanti fa, la prima foto social di Francesco Totti in quarantena. Alcuni giorni fa, l’ex capitano giallorosso, insieme a sua moglie, è risultato positivo al Coronavirus. E, a quanto pare, sembrerebbe essere ancora in isolamento domiciliare. Non sappiamo esattamente come stiano andando le cose all’ex calciatore della Roma. Fatto sta che, questo ultimo scatto social (CLICCATE QUI PER VEDERLO), ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutti i suoi ammiratori e sostenitori. Sapete perché? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Non è assolutamente nulla di ‘grave’, sia chiaro. Ma in ugual modo l’ex capitano ha conquistato l’attenzione su di sé. In questo scatto social, il buon Totti indossa un capello con sopra disegnato uno stemma. Che, per alcuni, potrebbe essere equivoco.

Ecco. Da come si può chiaramente vedere dai commenti riproposti in alto, sembrerebbe che alcuni suoi sostenitori abbiano creduto che lo stemma disegnato sul cappellino fosse quello della Juventus.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui