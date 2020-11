GF VIP 5, pronti altri 9 ingressi: ci sarà anche un clamoroso ritorno

Alfonso Signorini lancia un’incredibile bomba: pronti altri nove ingressi nel GF VIP 5 e ci sarà anche un clamoroso ritorno

La quinta edizione del Grande Fratello Vip resterà di sicuro negli annali della televisione italiana. Quest’anno è successo veramente di tutto: l’abbandono flash di Flavia Vento, la squalifica lampo di Stefano Bettarini, quelle di Fausto Leali e Denis Dosio, l’Ares Gate, l’outing di Gabriel Garko, l’ingresso nella casa di Mario Balotelli, insomma un’edizione veramente entusiasmante. Il reality show, dato l’enorme successo, potrebbe essere prolungato e arrivare sino a febbraio. Il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata di Casa Chi, ha lanciato una vera e propria bomba: a dicembre nella casa più spiata d’Italia ci saranno ben nove ingressi.

Alfonso Signorini, durante la puntata di Casa chi, ha annunciato l’ingresso di nove concorrenti nel mese di dicembre. Una vera e propria bomba, che sicuramente farà impazzire i telespettatori di Canale 5. I nuovi ingressi saranno sia ex concorrenti del reality show, sia volti nuovi. Signorini, tra l’altro, ha confessato di aver contattato anche Andrea Iannone, ma il pilota era in attesa della sentenza. Tra questi nove concorrenti, però, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Il conduttore del reality show, infatti, ha dichiarato di aver trovato un accordo con Cristiano Malgioglio e con grande probabilità il paroliere tornerà nella casa più spiata d’Italia: “Credo che il suo ingresso porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato servirebbe a tutti noi“.

Cristiano Malgioglio ha partecipato alla terza edizione del GF VIP e si è rivelato un’autentica rivelazione. Il paroliere fu uno dei più amati di quella edizione, anche se non riuscì a trionfare. Alcune scenette sono ancora oggi iconiche e addirittura imitate dagli attuali concorrenti del reality show di Canale 5.