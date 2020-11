GF Vip, clamorosa indiscrezione: a breve entrerà nella casa proprio lei

GF Vip, clamorosa indiscrezione: a breve entrerà nella casa più spiata della tv proprio lei.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione che sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva nelle vesti di conduttore. Un cast in continua evoluzione, vista la decisione di prolungare il GF Vip fino al prossimo febbraio. Nella casa, quindi, entreranno presto tanti nuovi concorrenti: a dicembre dovrebbero esserci ben 9 nuovi ingressi! Ma non è tutto. A quanto pare, a breve, entrerà in casa come concorrente ufficiale una ‘vecchia conoscenza’ del reality. Scopriamo di chi si tratta!

GF Vip, clamorosa indiscrezione: a breve entrerà nella casa Selvaggia Roma

Selvaggia Roma sarebbe pronta a fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 5! L’ex protagonista di Temptation Island sarebbe dovuta entrare in casa già da qualche settimana, insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Il tutto però è saltato proprio a causa della positività al Coronavirus della Roma, che ha dovuto rinunciare. Successivamente, Giulia e Stefano sono entrati, anche se quest’ultimo è stato squalificato dopo pochi giorni, a causa di una bestemmia. E Selvaggia? Ebbene, in tanti se lo sono chiesti, negli ultimi giorni. E in molti hanno pensato che l’entrata della Roma nella casa fosse definitivamente saltata. Ma così non dovrebbe essere! Selvaggia, guarita ormai dai Covid, potrebbe entrare in casa molto presto. A confermare la voce è la sempre informata pagina Uominiedonneclassicoeover, che, poche ore fa, ha annunciato l’arrivo della Roma in albergo. Date un’occhiata:

Insomma, Selvaggia sembrerebbe pronta per portare scompiglio nella casa più famosa della tv. E l’ex protagonista di Temptation Island ha già espresso opinioni più che positive nei confronti di Pierpaolo Pretelli….Come reagirà la Gregoraci? Non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show. E a voi, piacerebbe vedere Selvaggia al GF Vip?