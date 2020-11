GF Vip, spunta il clamoroso fuori onda: la concorrente lo ha detto chiaramente; ecco cosa è accaduto durante la puntata di ieri sera.

Ieri, venerdì 10 novembre, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip 5. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dalla squalifica di Stefano Bettarini, a soli due giorni dal suo ingresso nella casa più spiata della tv. Liti, emozioni, pianti e sorprese: è accaduto davvero di tutto nel corso della diretta. E, come sempre, al termine della puntata ci sono state le temutissime nomination. Una modalità particolare, quella con cui si sono svolte le votazioni di ieri: le donne potevano votare solo le donne, idem gli uomini potevano votarsi solo tra di loro. Ed è proprio durante le nomination che è accaduto qualcosa di strano. Una frase di una concorrente non è sfuggita: il video del fuori onda è già diventato virale sui social. Ecco di cosa parliamo.

GF Vip, spunta il clamoroso fuori onda: Patrizia De Blank lo ha detto chiaramente

Patrizia De Blanck ha violato il regolamento durante le nomination di ieri sera? Per molti telespettatori si. La nomination della contessa riservata a Stefania Orlando aveva destato qualche sospetto già durante la diretta. Patrizia, infatti, nel dare la motivazione per il suo voto, ha affermato che ha votato Stefania poiché già aveva tanti voti e, quindi, la sua nomination non avrebbe cambiato nulla. Ma come poteva saperlo? Se lo è chiesto anche Antonella Elia, che in puntata ha subito preso la parole, facendo notare ad Alfonso la ‘strana’ motivazione. Il conduttore, però, ha ipotizzato che la contessa avesse pronunciato questa frase senza malizia. Ma è stato proprio dopo le nomination che la stessa Patrizia ha ‘confessato’ cosa è successo, parlando proprio con Stefania. Il fuori onda non è passato inosservato, le sue parole si sentono chiaramente. Date un’occhiata a questo video:

“Io volevo nominare Rosalinda, ho visto che uno, due, tre, quattro voti tutti a te, allora a sto punto…Solo per quello. Però te lo chiesto. Hai visto, avevo due carte…” Una confessione che non è passata inosservata, quella della contessa. Anche perché il suo gesto andrebbe contro il regolamento della trasmissione. In molti, sul web, chiedono un provvedimento per la concorrente. Avverrà nei prossimi giorni? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla casa più spiata della tv. Stay Tuned!