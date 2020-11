GF Vip, testa a testa Oppini-Brosio: ecco il nome dell’eliminato

Erano ben sei i nominati stasera al GF Vip: rimasti solo Francesco Oppini e Paolo Brosio, ecco chi è il concorrente eliminato tra i due.

La diciassetesima puntata del GF Vip ha regalato molte emozioni e ci ha riservato molte sorprese: la squalifica di Stefano Bettarini dovuta alla bestemmia pronunciata dall’ex calciatore, il confronto tutt’altro che tranquillo tra Dayane e gli altri coinquilini che accusano la modella di essere una manipolatrice all’interno del gioco ed infine, l’incontro tra Alba Parietti e Tommaso Zorzi prima e suo figlio Francesco Oppini poi. Proprio quest’ultimo si è trovato tra gli ultimi due nominati non ancora proclamati “salvi”: dopo Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta, si attendeva l’esito del televoto tra Francesco Oppini e Paolo Brosio. Chi tra i due è stato eliminato?

GF Vip, l’eliminato della diciassettesima puntata è Paolo Brosio

Dopo qualche minuto di suspance, Alfonso Signorini ha finalmente annunciato il nome dell’eliminato: è stato Paolo Brosio a dover abbandonare la Casa di Cinecittà. Nonostante la sua breve permanenza nel reality, il giornalista si è reso protagonista di qualche intemperanza: innanzitutto, proprio come Andrea Zelletta, ha rivelato notizie dall’esterno, cosa assolutamente vietata dal Grande Fratello, e poi proprio negli ultimi giorni Brosio ha fatto un’esclamazione inopportuna sui tedeschi di Aushwitz. Proprio per questa battuta infelice, il web si è infuriato contro il giornalista, invocando la squalifica. Per il momento l’argomento non è stato toccato in puntata, anche perché l’eliminato della serata è stato proprio Paolo Brosio, che in questi minuti è atteso in studio da Signorini. Si dovrà aspettare ancora un po’ quindi per vedere cosa risponderà il giornalista al riguardo.

Cosa ne pensate dell’eliminazione di Paolo Brosio? Secondo voi avrebbe potuto dare di più all’interno della Casa se avesse avuto più tempo a disposizione?

