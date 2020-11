GF Vip, la furia di Tommaso Zorzi: il confronto dopo la puntata

Una puntata ricca di emozioni quella andata in onda ieri con il GF Vip, ma subito dopo la diretta ecco la furia di Tommaso Zorzi: un incredibile confronto.

Una puntata che ha tenuto col fiato sospeso quella andata in onda ieri per il GF Vip. Abbiamo assistito a dei momenti davvero difficile, come la squalifica di uno dei concorrenti e il toccante momento dedicato a Maria Teresa Ruta e al drammatico episodio del suo passato. Un momento molto particolare, tuttavia, si è verificato proprio pochi minuti dopo la fine della diretta del GF Vip: Tommaso Zorzi ha subito deciso di affrontare Massimiliano Morra per un confronto esplosivo. Tutto è nato a causa di quanto avvenuto nei giorni scorsi riguardo all’amicizia che lega Dayane Mello e Rosalinda, alias Adua Del Vesco. Tommaso e altri inquilini della casa hanno voluto mettere in guardia Rosalinda da quella che, secondo loro, è una strategia della modella. Ecco cos’è successo.

GF Vip, il confronto tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra

Subito dopo la puntata, Tommaso Zorzi ha affrontato Massimiliano Morra chiedendogli esplicitamente perché abbia confermato che in molti si erano accaniti su Dayane nei giorni precedenti durante la diretta. “Eravamo lì tutti che parlavamo e tu hai detto è vero, hai ragione, Dayane ha esagerato, in camera” ha fatto notare l’influencer, trovando contraddittorio quanto poi affermato dall’attore in puntata. Tommaso ha poi insistito riguardo l’incoerenza di Massimiliano Morra che sembrerebbe cambiare idea in base alle persone che si trova di fronte. In particolare, però, ciò che ha mandato l’influencer su tutte le furie sarebbe il fatto che Massimiliano sia andato a riportare quanto ascoltato a Rosalinda, alias Adua Del Vesco. Alla fine del loro confronto, Massimiliano Morra ha risposto semplicemente: “Non mi andava di dire che non ero d’accordo” di fronte all’incalzare di Tommaso Zorzi.

I due non sembrano essere arrivati ad una conclusione e ognuno è rimasto sulle sue posizioni. E voi, cosa ne pensate di questo confronto?

