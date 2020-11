Gli Orologi del Diavolo, in onda stasera: trama, storia vera e curiosità

Gli Orologi del Diavolo, trama, storia vera e curiosità della nuova serie che vedrà protagonista il talentuoso e affascinante Giuseppe Fiorello .

Sembra già diventata un fenomeno mediatico “Gli Orologi del Diavolo” la nuova serie che vede protagonista il talentuoso Giuseppe Fiorello: scopriamo i dettagli della trama, la storia vera e le curiosità. Qualche giorno fa il celebre attore aveva rivelato qualcosa di inaspettato del suo passato. Stasera, andrà in onda la seconda puntata della nuova serie che ha già conquistato il pubblico e la critica. La trama verte intorno ad un semplice motorista nautico che si ritrova coinvolgo in un traffico di droga come infiltrato, per cui, tuttavia, viene arrestato. La mini-serie sarà composta di quattro puntate e si basa sulla storia vera di Gianfranco Franciosi di cui è stato pubblicato un libro dallo stesso titolo.

Gli Orologi del Diavolo, storia vera

La mini-serie che sta appassionando il pubblico è basata sul libro di Gianfranco Franciosi, che ne è il vero protagonista. Scritto in collaborazione con Federico Ruffo, noto giornalista, racconta la storia vera di quanto accaduto al meccanico. Per la sua collaborazione, Gianfranco Franciosi diventa parte del programma protezione testimone. Il titolo sia del libro che della serie si riferisce agli orologi che gli venivano regalati una volta portato a termine un lavoro “sporco”. Gli Orologi del Diavolo è ambientata in luoghi molto evocativi e diversi, partendo dall’Italia per giungere fino in Africa. Il regista ha dichiarato che il DNA della serie almeno “tre generi diversi”: “impegno civile, crime e sentimentale”. Un vero e proprio capolavoro. Tra i protagonisti troviamo il talentuoso Giuseppe Fiorello, Alvaro Cervantes, Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo e molti altri attori dotati un’immensa bravura. Non ci resta che aspettare con trepidazione la seconda puntata in onda stasera.

