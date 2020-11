Grande Fratello Vip 5, caos in studio: rissa sfiorata

Rissa sfiorata durante la diretta del Grande Fratello Vip 5, due ex concorrenti arrivano quasi alle mani: cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quinta edizione è entrata ufficialmente nel vivo. Il reality show ieri ha ottenuto un risultato sorprendente anche in termini di ascolti. La puntata è stata sicuramente ricca di sorprese e colpi di scena. La squalifica di Stefano Bettarini, l’ingresso di Alba Parietti e Giada De Blanck e l’eliminazione di Paolo Brosio. Questo è solo un assaggio di quanto successo ieri sera durante la diretta del GF VIP 5. I colpi di scena, però, ci sono stati sia nella casa più spiata d’Italia che in studio. Pare, infatti, che due ex gieffine siano quasi arrivate alle mani. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo e chi sono le due ex concorrenti che hanno sfiorato la rissa durante la puntata del reality show.

Grande Fratello Vip 5, rissa sfiorata in studio

Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip 5, in studio erano presenti come di consueto gli eliminati. Due ex gieffine, come riportato da un tweet pubblicato sul famoso social network, avrebbero sfiorato la rissa. Il tweet ha tirato in ballo Franceska Pepe e Myriam Catania, ma l’indiscrezione pare sia errata. Tra le protagoniste, infatti, risulta sicuramente la Pepe, ma l’altra donna non sarebbe la Catania, bensì Matilde Brandi. È stata proprio Franceska con la k a rivelare tutto sul suo profilo Instagram: “Ho letto un tweet che dice che ieri sera è stata scampata una rissa tra me e Myriam Catania. È assolutamente falso“.

La Pepe ha poi aggiunto di aver avuto un battibecco con Matilde Brandi perchè, durante un suo intervento sul rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, la ballerina le avrebbe fatto alcune ‘facce’ alle spalle. La Pepe ha così raccontato l’accaduto: “Matilde Brandi mentre parlo o cerco di fare un intervento mi fa le facce dietro. Andate a vedere i filmati, si vedrà la sua faccia. È una persona che si conferma falsa, ipocrita e opportunista“. La Pepe poi conferma la rissa sfiorata durante la diretta del Grande Fratello Vip 5: “La rissa l’ho scampata, ma con Matilde, perchè le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che tiene in testa“. L’ex compagna di Vittorio Sgarbi ha usato parole molto forti e vedremo se la Brandi replicherà alla sua ex coinquilina.