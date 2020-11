Le Donatella, clamoroso cambio look per le gemelle Provvedi: così non le avevamo mai viste; ecco come si sono mostrate su Instagram.

Sono le due gemelle più scoppiettanti della tv. Parliamo di Giulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le Donatella. Bellissime e sempre col sorriso, le sorelle Provvedi si sono fatte conoscere dal grande pubblico partecipando a vari reality, come L’Isola dei famosi e il GF Vip. Attualmente le vediamo più cariche che mai nel ‘muro’ dei giurati di All Together Now, ma le bellissime gemelle sono molto attive anche sui social. In particolare su Instagram, dove il profilo che gestiscono in comune è seguito da un milione e 400 mila followers! Followers ai quali, qualche giorno fa, si sono mostrate con un look del tutto inedito. “Oria siamo proprio gemelle!”, si legge nella didascalia al post. Curiosi di vedere il cambio look della bellissime Provvedi? Date un’occhiata!

Le Donatella, clamoroso cambio look per le gemelle Provvedi: ora sono davvero uguali!

Giulia e Silvia Provvedi, così non le avevate mai viste! Le Donatella sono le due gemelle pià amate della tv e, da qualche giorno, sono ancora più simili. Il motivo? Un meraviglioso cambio look, che le due bellissime protagoniste di All Together Now hanno sfoggiato sul loro profilo Instagram, che gestiscono in comune. Pioggia di likes per il nuovo taglio delle ex concorrenti del GF Vip. Guardate un po’:

Eh si, taglio liscio e frangetta per entrambe le Provvedi, che si mostrano per la prima volta con una chioma praticamente uguale. Negli anni, infatti, i capelli hanno rappresentato sempre un tratto distintivo per le gemelle, con Giulia che ha sempre scelto un biondo molto chiaro, e Silvia che ha sfoggiato colori più scuri, tendenti al castano. Anche se un biondo è leggermente più chiaro dell’altro, ora le Provvedi sono più “gemelle” che mai! In attesa di vederle scatenate ad All Together Now, in onda ogni mercoledì sera su Canale 5, cosa aspettate a seguirla sui social? Il loro profilo è ricco di contenuti interessanti e super divertenti, non ve ne pentirete!