Leonardo Pieraccioni, come ha scelto Laura Torrisi per il suo film ‘Una moglie bellissima’: l’incredibile retroscena, è stato lui stesso a raccontarlo!

Leonardo Pieraccioni è senza dubbio uno degli attori comici più apprezzati in Italia. Sono davvero tanti i suoi film che hanno fatto la storia della commedia, dai primi ‘Il ciclone’ e ‘I Laureati’, fino a ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’, ‘Il principe e il pirata’, ‘Una moglie bellissima’, ‘Se son rose’ e tantissimi altri, dei quali è stato regista, sceneggiatore e attore. Il talento di Pieraccioni, insomma, è davvero poliedrico. Stiamo parlando, infatti, di un artista a 360 gradi, che spazia dalla recitazione alla regia, passando anche per la musica e la scrittura. La sua ironia è amata dal pubblico, che segue anche le sue vicende di vita privata.

Tutti probabilmente sanno della sua storia con Samantha de Grenet, cominciata nel 1998 e finita dopo circa 2 anni e mezzo. E sicuramente tutti sanno della sua lunga relazione con l’attrice Laura Torrisi, che ha conosciuto sul set del suo film ‘Una moglie bellissima’, con la quale ha avuto sua figlia Martina, che oggi ha quasi 10 anni. Ma sapete come ha fatto Pieraccioni a scegliere la Torrisi come protagonista del suo film? Il retroscena è davvero incredibile ed è stato lo stesso attore a raccontarlo: ecco tutti i dettagli.

Leonardo Pieraccioni, come ha scelto Laura Torrisi per il suo film: ecco l’incredibile retroscena raccontato dall’attore

Leonardo Pieraccioni è un attore, regista e sceneggiatore amatissimo dal pubblico per la sua ironia e la sua simpatia. Non solo però, perché anche la sua vita privata ha spesso appassionato il pubblico, in particolare la sua storia con Laura Torrisi, che è durata circa 7 anni e gli ha regalato la gioia della figlia Martina. Oggi Leonardo e Laura non stanno più insieme, ma tutti sanno che il loro primo incontro è avvenuto sul set del film ‘Una moglie bellissima’, per il quale Pieraccioni scelse appunto la Torrisi come sua partner e co-protagonista. Ma sapete come avvenne questa scelta? E’ stato lui stesso a raccontarlo in un’intervista a Vanity Fair e si tratta di un retroscena davvero imperdibile.

Mentre erano in atto tutti i preparativi per il film, Leonardo comprò un giornale di moda per scegliere alcuni outfit da proporre poi all’attrice protagonista che avrebbe scelto di lì a poco. Sulla copertina della rivista c’era proprio Laura Torrisi con uno splendido costume, che Pieraccioni mostrò al costumista del film, il quale gli domandò chi avesse intenzione di scegliere come protagonista. Lui rispose: “Non so chi sarà, certo sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente questa qui, così abbiamo la protagonista e ci facciamo portare pure il costume della foto”.

Incredibile, ma vero! Questo aneddoto è davvero imperdibile ed è stata la prima occasione in cui Pieraccioni ha visto Laura Torrisi. Da lì, poi, la storia la conosciamo tutti. Cosa ne pensate di questo racconto?