Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria tragica notizia: è morto Carlo Bordini, dolorosissima perdita, ecco tutti i dettagli.

Un 2020, senza alcun dubbio, davvero da cancellare, c’è poco da dire. Alla diffusione del terribile virus cinese, che, da meno di un anno, sta completamente stravolgendo le nostre vite, si aggiunge una lista di personaggi televisivi e di figure illustri che, purtroppo, sono venute a mancare. Non soltanto, quindi, l’immenso Gigi Proietti, lo straordinario Stefano D’Orazioni e tanti altri ancora, ma pochissime ore fa siamo venuti a sapere di una vera e propria tragica notizia. È morto Carlo Bordini. All’età di ben 82 anni, il famoso ed apprezzato poeta e scrittore si è spento proprio questa notte nella sua abitazione romana. Una vera e propria dolorosissima perdita, c’è da ammetterlo. Anche perché, da come si può chiaramente comprendere, lo scrittore era conosciuto non soltanto in Italia, ma anche all’estero. E le sue opere, soprattutto, erano davvero molto apprezzate. Inutile a dirvi, quindi, che la notizia della sua morte ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. Ed ha lasciato spiazzati e colpiti praticamente tutti. Per questo motivo, anche la sua bacheca Facebook è stata completamente invasa da tenerissimo messaggi di dolore e cordoglio.

È morto Carlo Bordini: lo scrittore e poeta aveva 82 anni

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che Carlo Bordini sia morto proprio questa notte, 10 Novembre, presso la sua abitazione romana. Le cause della sua morte, a quanto pare, non sono ancora note. Come tantomeno il giorno dello svolgimento dei funerali. Fatto sta che, all’età di 82 anni, si è spenta una delle figure più illustri della letteratura italiana. Pensate, le sue opere non soltanto erano conosciute in Italia. Ma, come dicevamo precedentemente, era conosciute anche all’estero. I suoi libri, infatti, sono stati tradotti anche in spagnolo, svedese e francese. Da qui, quindi, si capisce perfettamente quanto la notizia della sua morte abbia completamente spiazzato tutti. Non soltanto, in un vero e proprio batter baleno, la tragica notizia ha fatto il giro del web, ma sono stati anche tantissime le persone che hanno voluto lasciare un tenere saluto sulla bacheca dello scrittore. Al momento, pensate, si contano diversi messaggi di dolore sul profilo Facebook ufficiale dello scrittore.

La notizia della morte di Carlo Bordini, come dicevamo precedentemente, ha scosso praticamente tutti. Sul suo profilo Facebook ufficiale, infatti, sono davvero tantissime le persone che, riprendendo sue poesie, hanno voluto concedere al famoso poeta e scrittore un ultimo saluto. Alle condoglianze di tutti i suoi ammiratori, si aggiungono anche le nostre!