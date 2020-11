Tragica notizia, trovato morto il noto attore: accertamenti in corso

Una tragica notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno: trovato morto il noto attore, sono in corso aggiornamenti per stabilire cosa sia successo.

Solo qualche giorno fa era giunta la triste notizia della morte di un’attrice molto amata e qualche tempo prima il mondo era rimasto sconvolto dal drammatico annuncio della perdita dell’iconico Sean Connery. Un nuovo lutto sconvolge il mondo dello spettacolo, la tragica notizia è arriva in queste ore: è morto il noto attore Bert Belasco, è stato trovato ormai senza vita in una camera d’albergo. Aveva solo trentotto anni. L’attore, noto per il suo ruolo in “Pitch”, era il protagonista della sit-com “Let’s stay togheter”. Secondo quanto riportato, Bert Belasco si trovava in Virginia in vista di un nuovo progetto cinematografico. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, i familiari si sono subito rivolti alle autorità e la polizia ha così fatto la triste scoperta.

Tragica notizia, morto l’attore Bert Belasco

Aveva solo trentotto anni ed è stato ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo. Al momento, non è ancora stata resa nota la causa del decesso. Sembrerebbero in corso degli accertamenti per stabilire quanto accaduto, sebbene pare non ci siano evidenze che qualcosa di “sospetto” si sia verificato. L’attore aveva preso parte a “Pitch” e “Let’s stay togheter”, serie televisiva americana di genere romantico e commediale. Secondo quanto riportato, Bert Belasco si era ritirato in albergo per una quarantena preventiva in vista del suo prossimo lavoro cinematografico. Sui social, sono molti i messaggi di commozione e cordoglio per la perdita dell’attore, così improvvisa e all’apparenza inspiegabile. Non ci resta che attendere maggiori informazioni riguardo la causa del decesso, al momento ancora ignora. Una notizia davvero tragica che segna un triste momento per il mondo dello spettacolo.

Un momento drammatico per la famiglia del giovane attore. Non possiamo che esprimere tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per questa tragica notizia.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui