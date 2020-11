Ilary Blasi, triste indiscrezione: questo potrebbe darle un dispiacere

Una triste indiscrezione che sta facendo parlare negli ultimi giorni, una notizia che potrebbe dare un dispiacere alla talentuosa Ilary Blasi: ecco i dettagli.

Una triste indiscrezione di cui si parla molto negli ultimi giorni e che potrebbe dare un dispiacere alla talentuosa Ilary Blasi: vediamo i dettagli. La notizia della positività al Coronavirus di Francesco Totti e della moglie è rimbalzata ovunque sui social. L’ex capitano della Roma ha anche descritto in modo preciso i sintomi che si è ritrovato ad affrontare. Proprio il Coronavirus potrebbe essere la causa di una triste notizia che coinvolgerebbe la bellissima Ilary Blasi. Come riportato da Vanity Fair, la pandemia sta rendendo molto difficile la messa in onda di un programma particolare di proprio lei sarà conduttrice. Scopriamo di quale programma si tratta e cos’è successo nel dettaglio.

Ilary Blasi, la triste indiscrezione che la riguarda

In un momento così critico e difficile, come quello che stiamo affrontando a causa del Coronavirus, diventa sempre più complicato la messa in onda di alcuni programmi in particolare. Come riporta Vanity Fair, potrebbe essere a rischio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi di cui Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice. Il motivo sarebbe la difficoltà di gestire un prodotto che necessita di un grande dispiego di risorse e staff, per cui diverrebbe molto complicato garantire la sicurezza. In un primo momento, pare si fosse ipotizzato di raggirare il problema Coronavirus “trasferendo” la location del programma, ma al momento non c’è ancora nulla di stabilito. Bisogna tenere in considerazione che la rete di Canale 5 necessiterebbe comunque di un programma per la messa in onda del Lunedì. Al momento, il reality dell’Isola dei Famosi è previsto tra Febbraio e Marzo del prossimo anno. Il rischio che possa essere bloccato, però, si fa sentire.

Possiamo solo aspettare gli aggiornamenti in merito e scoprire quale decisione sarà presta per il celebre reality.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui