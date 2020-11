Uomini e Donne, scoppia la lite in studio tra i due Cavalieri napoletani: Maria de Filippi si è trovata costretta ad intervenire, ecco cosa è successo.

Oggi, martedì 10 novembre, è andata in onda su Canale 5, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma televisivo condotto da Maria de Filippi vede nella stagione in corso l’unione tra Trono Over e Classico: nella puntata di oggi la conduttrice si è concentrata sull’Over. Dopo aver parlato di Mario che ha ‘scaricato’ Gemma la sera prima per colpa di un fulminante mal di testa, al centro dello studio si sono seduti alcuni dei protagonisti del parterre Over. Armando, Michele, Roberta e Giulia sono stati i personaggi di questo pomeriggio di 10 novembre: si è accesa una furiosa lite tra i due Cavalieri napoletani. Maria de Filippi si è trovata costretta ad intervenire. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne, scoppia la lite tra i due Cavalieri del Trono Over: interviene Maria de Filippi

Nello studio di Uomini e Donne, oggi 10 novembre, si è accesa una discussione tra Armando e Michele. I due Cavalieri del Trono Over si sono trovati insieme al centro dello studio. Il motivo? Giulia, la nuova Dama del parterre femminile, ha attirato l’attenzione non solo di Michele Dentice ma anche di Incarnato che una sera l’ha raggiunta mentre era a cena con amici. Il personal trainer ha accusato Armando di inseguire le donne che decide di conoscere lui: è questo motivo che ha scatenato una pesante lite in studio tra i due napoletani. Maria de Filippi si è trovata costretta ad intervenire: ha chiesto infatti ad Armando di allontanarsi da Michele con la sedia.

Roberta e Michele

Roberta Di Padua in puntata, oggi 10 novembre, ha spiegato che sta provando a dare una possibilità al Cavaliere di cui si è invaghita. Si è spesso lamentata di Michele ma il suo interesse non le permette di allontanarsi: “Mi ha detto che sarà presente in questa settimana” ha sottolineato. La Di Padua ha spiegato che ha promesso lui di ‘trattenersi’ ed aspettare che le dimostrazioni che le spettano.