Vanessa Ravizza del GF 9, ve la ricordate? Cosa ha fatto dopo il reality

Il suo percorso al GF 9 fu caratterizzato da tormentate vicende sentimentali: oggi Vanessa Ravizza ha 35 anni, scopriamo che fine ha fatto.

Nella Casa aveva fatto impazzire più di un coinquilino: Vanessa Ravizza con i suoi grandi occhi chiari è stata una delle concorrenti più amate e discusse dell’intera storia del longevo reality. Chi non ricorda il tormentato triangolo tra lei ed altri due concorrenti, Alberto Scrivano e Marco Mazzanti? La scelta finale della bella barista ricadde su Alberto: i due insieme facevano davvero scintille, ma una volta finita la loro partecipazione al GF, l’idillio finì e la bella Vanessa lasciò definitivamente ogni ipotesi di farsi strada in tv. E’ da molti anni infatti che non compare più sul piccolo schermo, ma nel frattempo cosa ha fatto? Vediamo com’è diventata Vanessa oggi, ma vi anticipiamo che è sempre bellissima.

Vanessa Ravizza oggi, eccola dopo più di 10 anni

Vanessa Ravizza oggi è diventata una splendida 35enne madre di due figlie, Jolie e Chloe, avute dalla sua relazione d’amore con Manuel Sarao, calciatore della Regina. Tra i due scoccò la scintilla fin dal primo incontro, avvenuto tramite amici in comune e travolti dalla passione decisero quasi subito di andare a convivere e avere figli. Sulle gravidanze sono molto fortunata. Per tutti e due i parti ho fatto il cesareo. Avere figli era il mio sogno. Ora ne ho due, sono completa” – ha rivelato l’ex gieffina che non esclude una terza gravidanza: “Non si sa mai nella vita, forse un maschietto…”.

Oggi Vanessa è una mamma a tempo pieno. Dopo essere rimasta incinta ha lasciato il lavoro nell’agenzia di eventi, non solo per dedicarsi alle sue figlie, ma anche per seguire il compagno: “Il mio compagno gioca a calcio, quindi anche se non avessi avuto i bimbi non avrei potuto lavorare. Dato che cambiamo spesso città, a 33 anni è difficile. Faccio la mamma e la compagna a tempo pieno. È un lavoro anche quello, se si vuole stare dietro a tutto” ha spiegato Vanessa.