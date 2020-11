Alcune ore fa, Vasco Rossi ha dato ai suoi sostenitori la notizia di un dolorosissimo lutto: l’ultimo messaggio scritto è davvero straziante.

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale Instagram ufficiale, qualche ora fa, Vasco Rossi non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori la notizia di un dolorosissimo lutto. Sappiamo benissimo che, sul suo profilo social, il famoso ed apprezzatissimo cantante non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. E, soprattutto, renderli partecipi sulla sua vita. È proprio per questo motivo che, oltre al ricordo di qualche giorno fa della morte di suo padre, la voce di numerosi successi musicali ha voluto condividere con loro il suo immenso dolore per la scomparsa di una personalità di un certo calibro della letteratura italiana. E lo testimoniano, non a caso, le splendide parole che il buon Vasco Rossi ha voluto scrivere in questo ultimo messaggio più che straziante. Ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Vasco Rossi, lutto dolorosissimo: il messaggio straziante su Instagram

Risale a pochissime ore fa, la notizia della tragica morte di Marco Santagata. Il famosissimo ed apprezzatissimo scrittore e storico della letteratura italiana è morto, infatti, all’età di 73 anni. Lasciando completamente senza parole e addolorati tutti coloro che conoscevano ed apprezzavano non soltanto il suo eccellente lavoro, ma anche la sua persona. Tra i tanti, c’è anche Vasco Rossi. Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, il famosissimo cantante ha voluto condividere con il suo adorato pubblico social la notizia di questo dolorosissimo lutto. E di quanto, anche lui, sia rimasto letteralmente colpito dalla sua scomparsa. Non sappiamo esattamente che rapporti c’erano tra di loro. Fatto sta che, da come si può chiaramente leggere dalle parole scritte a corredo di uno dei suoi ultimi post social, sembrerebbe che tra di loro ci fosse stato uno splendido rapporto.

‘Ci mancherai con la tua intelligente ed acuta ironia’, inizia Vasco Rossi in questo messaggio straziante. E, poi, conclude: ‘Sarai sempre vivo nei nostri cuori’. Insomma, della parole che, da come si può chiaramente vedere, sono davvero da brividi.

