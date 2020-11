Chi è Alberto Genovese: dov’è nato e com’è iniziata la carriera del fondatore di Facile.it ed altre importanti e famose piattaforme digitali.

Alberto Genovese è il fondatore del portale di gran successo Facile.it: ha venduto la piattaforma circa 5 anni fa. Facile.it è un sito di comparazione numero uno in Italia: permette agli italiani di fare la scelta migliore e risparmiare sulle spese. Ma chi è Alberto Genovese? Ha 43 anni ed è originario di Napoli. Vive da oltre 20 anni a Milano dove ha studiato all’Università Bocconi, si è laureato in Economia, ed ha iniziato la carriera in società di consulenza. Ha fondato Facile.it, piattaforma venduta poi per 100 milioni, poi Prima Assicurazioni. Ha lanciato varie start up, divenendo uno degli uomini più volte nominato proprio in questo campo per i suoi successi. Le sue startup sono state celebrate nel mondo dell’economia digitale: oggi Prima Assicurazioni conta quasi un milione di clienti! Ecco come ha costruito la sua carriera l’imprenditore del digital italiano.

Alberto Genovese è nato a Napoli nel 1977. Dopo la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano è entrato in McKinsey in qualità di consulente e poi in Bain. La svolta è arrivata nel 2005 quando eBay lo ha assunto nel settore ‘Motors e New Business’. E’ il portale Fanpage a riportare una vecchia intervista di Genovese in cui ricostruiva la sua carriera di successo. Nel 2008 ha iniziato a lavorare 24 ore su 24 ad un software utile a trovare i prezzi sui siti delle compagnie, mettendoli anche a confronto. Il progetto va avanti fino al 2010: in quell’anno decise di dimettersi dal lavoro ufficiale per dedicarsi a Facile.it, che da lì a poco diventò una vera e propria fortuna. Nel 2014 ha venduto per 100 milioni Facile.it ma pochi mesi dopo ha fondato Prima Assicurazioni con George Ottathycal. Prima Assicurazioni è un’agenzia digitale specializzata per polizze Rc auto, moto e furgoni: è una società che opera nel mercato assicurativo e distribuisce in Italia, tramite sito o tramite agenti, le polizze delle compagnie. Nel 2015 crea Brumbrum.it, una compravendita di auto che nel 2019 venne finanziata dal fondo Accel (colui che ha investito su Deliveroo e Spotify). Sempre nel 2019 Genovese vede decollare Prima Assicurazioni: ha firmato accordi con Conad e Telepass raccogliendo 130 milioni di premi. A luglio 2020 l’agenzia conta oltre 800 mila clienti!