Attualmente Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate ed apprezzate, ma come ha mosso i primi passi nella musica?

Così come J-Ax, anche Anna Tatangelo non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attualmente giudice di ‘All Together Now’, insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e il famoso rapper, la cantante di Sora decanta di una carriera alle spalle ricca di successi. Non ci riferiamo, badate bene, al clamore ottenuto con la pubblicazione di questi due nuovi singoli, ‘Guapo’ e ‘Fra me e te’. Ma anche a tutto il successo riscontrato con i suoi precedenti lavori discografici. Insomma, seppure giovanissima, il curriculum della Tatangelo è molto ricco. Ecco, ma siete curiosi di sapere come ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica? Sappiamo benissimo che la cantante ha iniziato a cavalcare l’onda del successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo ‘Doppiamente Fragili’. Eppure, in pochissimi sanno che, invece, la Tatangelo ha iniziato anni prima a muovere i primi passi. Scopriamoli insieme.

Come ha mosso Anna Tatangelo i primi passi nel mondo della musica?

Come dicevamo precedentemente, Anna Tatangelo ha iniziato a cavalcare l’onda del successo nel 2002. Alla sola età di 15 anni, la cantante di Sora si è fatta ampiamente amare ed apprezzare al Festival di Sanremo Giovani con il suo singolo ‘Doppiamente Fragili’. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Voce di tantissimi singoli di successo e, soprattutto, protagonista di importanti collaborazione artistiche, l’ex compagna di Gigi D’Alessio decanta di un curriculum impressionante. Ma come ha mosso i primi passi nel mondo della musica? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Tatangelo, ancora prima di approdare sul palco dell’Ariston, ha preso parte a diversi concorsi musicali. Facciamo, in particolare, riferimento alla vittoria, nel 2000, del ‘Minifestival della canzone’ a Viterbo. E, nel 2001, vince il concorso ‘Bravissimi in tour’.

Insomma, Anna Tatangelo ha iniziato a partecipare alle prime manifestazione canore, sia regionali che provinciale, nel 1994. E che da lì, poi, sia nato il tutto. Fino ad ottenere, infine, l’incredibile clamore di cui vanta ancora adesso.

