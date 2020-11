La meravigliosa bimba in questa foto oggi è una cantante strepitosa, famosa e piena di talento: riuscite a capire di chi si tratta?

La dolcissima e meravigliosa bimba ritratta in questa foto oggi è una cantante amatissima e molto famosa: riuscite a riconoscerla? Non c’è che dire, era bellissima da piccola ed è bellissima oggi. I grandi occhioni che la contraddistinguono sono gli stessi e anche il colore della splendida chioma non è cambiato. Di chi si tratta? Scopriamo qualche indizio. È originaria di Savona e ha preso parte ad uno dei talent show più amati dal pubblico. Talent di cui è appena stata annunciata la data di inizio per la nuova stagione. Si è classificata seconda e ha vinto il Premio della critica. Parliamo della talentuosa Annalisa, ovviamente! La splendida cantante famosa e apprezzata in tutta Italia. Questo scatto, condiviso sul suo profilo Instagram, la ritrae da piccolissima. Non la trovate adorabile?

La famosa cantante Annalisa era solo una bimba in questo scatto

In allegato alla dolcissima immagine, Annalisa ha voluto precisare che “amava le camicie a quadri fin da quando era una crocchetta di patate”. La foto è stata inondata di complimenti e messaggi calorosi da parte dei fan. La celebre cantante, che ha preso parte diverse volte al Festival di Sanremo e collaborato con grandi nomi del panorama artistico italiano, è uno dei volti più amati. Annalisa ha studiato tecnica musicale fin da giovanissima, dall’età di tredici anni. Ha preso lezioni di chitarra, pianoforte e flauto traverso. Ricordiamo che la celebre cantante è molto attiva nel sociale, oltre ad essere vegetariana e impegnata nella difesa dei diritti degli animali. Annalisa è una vera bomba di energia e il suo talento è innegabile. La sua carriera sfavillante regalerà molte grandiose emozioni, su questo non ci sono davvero dubbi.

E voi, avevate riconosciuto la bellissima Annalisa nella foto che vi abbiamo mostrato? Non trovate che fosse dolcissima, proprio come oggi?