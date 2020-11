Coronavirus, paziente trovato morto nel bagno dell’Ospedale Cardarelli di Napoli

Sul web sta girando un video davvero choc: un paziente ricoverato al Cardarelli di Napoli per Coronavirus è stato trovato morto nel bagno.

La notizia è di pochissimi istanti fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha destato l’attenzione di tutti. Proprio in questi momenti, infatti, sta girando sul web un video davvero choc. Che, come dicevamo poco fa, è diventato virale in un battito di ciglia. Perché? La risposta è davvero semplice! In questo brevissimo filmato, si vede chiaramente un uomo trovato morto nel bagno dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, sia chiaro. E, soprattutto, cosa abbia causato la sua morte. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’uomo si trovasse ricoverato presso il reparto del noto nosocomio napoletano per probabile infezione da Coronavirus. E che fosse addirittura già in terapia. Ma che, purtroppo, sia stato trovato privo di vita nel bagno della stessa struttura da uno degli addetti al personale dell’ospedale. Sembrerebbe, infatti, che, insospettitosi dalla lunga permanenza dell’uomo, l’addetto abbia deciso di andare a controllare. Ricevendo, così, un’amara scoperta. Ma non è affatto finita qui. Ecco perché.

Napoli, paziente ricoverato per Covid trovato morto nel bagno del Cardarelli

‘È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica’, sono proprio queste le parole che, stando a quanto si legge da ‘Il Corriere.it’, il direttore generale del Cardarelli di Napoli avrebbe detto appena appresa la notizia della diffusione del video. In effetti, il filmato è stato condiviso qualche ora fa. E, come dicevamo precedentemente, in un vero e proprio batter baleno, è diventato più che virale. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto. Anche perché, fino a questo momento, non è stato ancora specificata la causa del decesso del signore. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che l’uomo si trovasse ricoverato presso l’area sospetti Coronavirus del nosocomio napoletano. E che, purtroppo, ha perso la vita proprio nella medesima struttura.

Non si sa, ovviamente, chi abbia filmato la scena. Ed, ovviamente, chi ha reso virali queste immagini. Fatto sta che, come annunciato anche dal direttore generale del Cardarelli di Napoli, sembrerebbe sia partita un’indagine.