Coronavirus, prime dosi di vaccino in vista: occorre piano operativo

Coronavirus, prime dosi di vaccino in vista: occorre un piano operativo che regoli l’organizzazione e la distribuzione, i dettagli.

L’Italia e tutti gli altri paesi del mondo lavorano senza sosta per contrastare il Coronavirus e la criticità in cui ha costretto la popolazione. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rotto il silenzio dopo l’ordinanza del Ministro della Salute in merito al duro lavoro che si sta compiendo per evitare il lockdown generale. Si è molto parlato a proposito di un vaccino contro il Coronavirus che possa proteggere la popolazione e aiutare a ritrovare quella normalità andata perduta ormai da molti mesi. Il Premier, proprio qualche giorno fa, aveva parlato della possibilità dell’arrivo delle prime dosi già nel mese di Dicembre. Ha anche spiegato, tuttavia, la necessità di un piano operativo per la distribuzione. Vediamo i dettagli.

Coronavirus, vaccino: necessario un piano operativo

Il Premier Giuseppe Conte ha spiegato che le dosi che potrebbero arrivare a Dicembre non sono sufficienti a coprire il fabbisogno della popolazione. Per questo motivo, è necessario un piano operativo per la distribuzione che veda protagoniste prima le categorie a rischio, come medici e infermieri, che si trovano a stretto contatto con il Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’incarico di elaborare questo piano sarà affidato a Domenico Arcuri. Il Commissario per l’emergenza avrà il compito di dare vita ad un’organizzazione precisa, sicura ed efficiente per guanto riguarda la gestione delle dosi del vaccino. Ovviamente, dovrà occuparsi di ogni aspetto che riguarda la questione, compresa la conservazione e la distribuzione. Un incarico molto importante, fondamentale in una situazione critica come quella che stiamo affrontando. Cresce dunque la speranza in vista del possibile arrivo di queste limitate, ma importantissime, prime dosi.

Nella speranza che l’arrivo di un vaccino si concretizzi al più presto, come sembrerebbe essere, restano alti il livello di guardia e fondamentali le misure restrittive stabilite dal Governo.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui