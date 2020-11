Coronavirus, muore un’intera famiglia: la tragica notizia

Coronavirus, una notizia davvero tragica e terribile che lascia senza parole: muore un’intera famiglia nell’arco temporale di dieci giorni.

Coronavirus, una notizia davvero tragica e drammatica che lascia senza parole: muore un’intera famiglia. Il virus che sta dominando il nostro paese non sembra voler concedere tregua e la situazione appare carica di tensione. “Siamo come in guerra”, sono state le parole di Massimo Galli. Il Governo continua a lavorare incessantemente nel tentativo di gestire la pandemia e il Premier Conte ha rotto il silenzio dopo la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Speranza. Intanto, in queste ore giunge una notizia davvero drammatica che tocca profondamente l’animo di ognuno di noi: un’intera famiglia ha perso la vita a causa del contagio da Coronavirus. La triste vicenda si è verificata nell’arco temporale di dieci giorni. Ecco tutti i dettagli del tragico avvenimento.

Coronavirus, muore un’intera famiglia

Il tragico avvenimento si è verificato a Gela e ha coinvolto padre, madre e figlio. Nell’arco di dieci giorni, tutti e tre i componenti del nucleo familiare hanno perso la vita. Come riporta SkyTg24, la donna e il figlio avevano perso la vita all’ospedale Sant’Elia, ricoverati in Rianimazione. Il padre, che è deceduto in queste ore, si trovava invece presso l’ospedale San Giovanni di Dio, sempre nel reparto di Rianimazione ed era affetto da diverse patologie. L’uomo aveva 80 anni, la moglie 71 e il figlio era cinquantenne. Una notizia che lascia senza parole con la sua tragicità. Un dolore davvero immenso. Mentre continuano a giungere notizie allarmanti, come l’intervento del professor Palù nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, i cittadini continuano ad affrontare la situazione con grande coraggio e spirito di sacrificio. Nella speranza che il Coronavirus possa diventare solo un lontano e orribile ricordo.

Proprio in questi ultimi giorni si è molto parlato riguardo ad un possibile vaccino, e riguardo alle modalità con cui potranno essere distribuite le prime dosi. Continueremo a tenervi aggiornati riguardo a tutti i possibili sviluppi.

