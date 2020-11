Una notizia meravigliosa che ha mandato in visibilio di fan di Daydreamer: matrimonio a sorpresa per l’attore e due testimoni d’eccezione, tutti i dettagli.

La serie turca sbarcata in Italia con il titolo di Daydreamer ha letteralmente conquistato milioni di persone. La storia d’amore tra Can e Sanem tiene i telespettatori incollati allo schermo perché riesce a regalare sempre emozioni incredibili. Entrambi i protagonisti della serie sono stati ospiti a Verissimo per raccontare qualcosa sulla loro vita e sui loro personaggi. In queste ore, giunge una notizia incredibile, meravigliosa, che lascia i fan senza parole: un attore molto amato di Daydreamer si è sposato con un matrimonio a sorpresa! E i testimoni di nozze erano due persone d’avvero d’eccezione. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Vi accontentiamo subito: rimarrete senza parole!

Daydreamer, matrimonio a sorpresa per l’attore

Una notizia che ha mandato i fan in visibilio. L’amatissimo attore di Daydreamer, Ali Yağcı che nella serie interpreta l’affascinante Osman, si è sposato con una cerimonia a sorpresa. La cerimonia si è svolta a Istanbul e vi hanno partecipato pochi intimi come invitati. L’interprete di Osman è sempre stato una persona molto timida e soprattutto riservata, tanto che non si sapeva praticamente nulla riguardo la sua compagna. I testimoni d’eccezione sono stati proprio loro: Can Yaman e Demet Ozmedir. Le poche immagini che sono trapelate giungevano dai profili social di alcuni degli invitati. La sposa indossava un abito avvitato di un bianco candido, mentre l’attore era elegantissimo in smoking. Il matrimonio è apparso intriso di una dolcezza e tenerezza incredibile e tutto l’amore che lega la coppia è stato evidente. Non ci resta che fare le congratulazioni all’affascinante Osman!

Ricordiamo che nella celebre fiction, Osman è un amico d’infanzia di Sanem ed è innamorato da sempre di Leyla, sorella della protagonista. Nella vita reale, l’affascinante attore ha trovato la sua dolce metà! Congratulazioni alla coppia per una lunga e felice vita insieme!

