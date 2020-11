Elettra Lamborghini ha spiazzato tutti con una confessione inaspettata riguardo una possibile imminente gravidanza: sentite cosa ha detto ai suoi fan.

Elettra Lamborghini è una delle star italiane più seguite. Non solo è la cantante che ha fatto scatenare tutti con le sue hit, ma è anche un affermato personaggio televisivo. Elettra è stata giudice di The Voice, partecipa spesso al programma condotto da Enrico Papi, Name That Tune: con la sua simpatia e la sua voglia di divertirsi regala sempre tantissime risate. Elettra a fine settembre 2020 ha sposato Afrojack, il disc jockey olandese, a Villa Giovio Balbiano ad Ossuccio, sul Lago di Como. La coppia ha coronato il loro amore ed oggi vivono insieme la loro storia d’amore: ma bolle qualcosa in pentola? La famiglia si allargherà? I fan sono curiosi ed Elettra non lascia dubbi: sentite cosa ha risposto riguardo un’imminente gravidanza.

Elettra Lamborghini: “Non posso”, arriva la spiazzante confessione

Elettra Lamborghini nelle sue IG story ha confessato di avere mal di stomaco tutte le mattine. In molti le hanno chiesto ‘Sei incinta?’. “Non sono incinta, non posso, non succederà” è stata la sua risposta alle svariate domande fatte dai fan incuriositi. Del resto, Elettra ha sempre confessato di voler creare dare vita un giorno ad una famiglia. Per ora forse è troppo presto? E’ questo il motivo per il quale dice ‘Non posso’? Questi dettagli privati li conoscono, ovviamente, solo la giovane ereditiera e suo marito Afrojack!

Il matrimonio

Elettra e Afrojack dopo essere convolati a nozze, il 26 settembre, hanno salutato tutti per volare in una magnifica luna di miele. Hanno trascorso alcuni giorni in Belgio prima di godersi giornate indimenticabili sull’Isola di Cipro, una meta incantevole e super romantica. Nonostante l’emergenza Coronavirus, per Elettra è stato tutto perfetto: l’addio al nubilato con i suoi amici e l’evento, grazie anche ad Enzo Miccio, è stato indimenticabile, così come il suo viaggio.