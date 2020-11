Fedez, l’attesa è finalmente terminata: la splendida notizia

Sul suo canale social ufficiale, Fedez ha comunicato la splendida notizia che aveva in serbo per i suoi fan: l’attesa è terminata.

Sempre attivissimo sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, Fedez non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori una splendida notizia. In realtà, già sapevamo che l’avrebbe fatto. Perché, qualche settimana fa, lo aveva già annunciato sempre sul suo canale social ufficiale. Adesso, però, è finalmente terminata l’attesa. E, tra qualche giorno, come raccontato dal diretto interessato, inizieremo a vedere i frutti della splendida iniziativa che il rapper ha messo su per tutelare i lavoratori del mondo dello spettacolo. Che, purtroppo, da questa pandemia Coronavirus ne stanno uscendo davvero ‘traumatizzati’. Non sappiamo, ovviamente, cosa Fedez abbia studiato ed organizzato. Fatto sta che, a quanto pare, inizieremo a vedere i primi risultati nei prossimi giorni. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Fedez, l’attesa è finalmente terminata: l’annuncio a sorpresa

Dopo il Dpcm del 26 Ottobre annunciato dal premier Conte, sappiamo benissimo, è stato ufficializzato anche un clamoroso ‘stop’ per il mondo dello spettacolo. Non soltanto sono stati, infatti, chiusi musei, teatri e cinema, ma tantissime altre iniziative appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo, purtroppo, sono state clamorosamente bloccate. È proprio per questo motivo che Fedez, sempre in prima linea in quest’emergenza Coronavirus, ha deciso di compiere uno splendido gesto. E, soprattutto, di organizzare un progetto proprio a tutela di questi lavoratori del settore che, purtroppo, sono rimasti gravemente colpiti da questo Dpcm e dai seguenti. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa il rapper abbia esattamente ‘architettato’. Fatto sta che l’attesa è finalmente terminata. Come annunciato dal diretto interessato in radio, sembrerebbe i primi frutti li inizieremo a cogliere nei prossimi giorni. ‘Venerdì spero che potremo annunciare questa cosa. È un lavoro con un folto gruppo di artisti, un collettivo di lavoratori e una grande ‘no profit”, ha iniziato a dire il rapper. E, poi, ha continuato: ‘L’idea è quella di istituire un fondo. Dove c’è un contributo concreto che arriva’.

‘L’obiettivo era quello di portare più aiuti possibili alle persone. E dare opportunità, di fare lavorare queste persone’, ha concluso Fedez. Cosa avrà studiato, quindi? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

