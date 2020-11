Francesco Renga e Ambra Angiolini, il retroscena che non tutti conoscono: “Abbiamo deciso…”, ecco le parole dell’amatissimo cantante.

Francesco Renga è un uno dei cantautori di spicco della musica italiana. La sua calda voce e il suo innegabile fascino hanno conquistato il pubblico, che da anni ormai ascolta le sue canzoni. Non solo però, perché anche la vita privata di Renga è finita più volte sotto i riflettori. Il cantante, che ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2005 con il suo grande successo ‘Angelo’, è stato infatti sposato con Ambra Angiolini, showgirl e attrice anche lei amatissima dal pubblico. La loro storia ha appassionato milioni di persone e sembrava davvero eterna, ma purtroppo è terminata nel 2015, dopo 11 anni e due splendidi figli, Jolanda e Leonardo. Tantissimi sono stati i gossip intorno alla coppia, che però ha sempre cercato di mantenere private le proprie dinamiche, soprattutto per proteggere i due bambini.

Oggi Ambra è legata all’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, mentre Francesco sta con Diana Poloni. C’è, però, un retroscena su Renga e Ambra che non tutti conoscono. E’ stato proprio il cantante a raccontarlo in un’intervista a Vanity Fair: ecco le sue parole nel dettaglio.

Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono separati ufficialmente nel novembre del 2015 e, nonostante tutte le difficoltà che una separazione comporta, sono riusciti a rimanere legati e in ottimi rapporti, soprattutto per il bene dei loro figli. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, il cantante ha raccontato che lui e la sua ex hanno la fortuna di poter stare con i loro figli anche insieme, in maniera molto serena: “Siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo“, ha dichiarato il cantante, aggiungendo anche un retroscena che non tutti conoscono, che riguarda il rapporto che lui e Ambra hanno con i loro figli e il motivo per cui hanno deciso di abitare a Brescia: “Io e Ambra ci siamo sempre divisi i compiti in egual misura. Nel momento in cui non lavoriamo, facciamo i genitori a tempo pieno. Cucinare, vestirli, metterli a letto, è questa la vita normale che abbiamo voluto per loro. Per questo abbiamo deciso di vivere in provincia, avevamo voglia di avere una vita tranquilla per noi e per i nostri bambini”.

