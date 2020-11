GF Vip, l’atmosfera si scalda: è bacio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Bacio infuocato al GF Vip questo pomeriggio e i protagonisti sono stati due concorrenti davvero inaspettati: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Un gioco dai risvolti a dir poco inaspettati quello che hanno deciso di fare i concorrenti del GF Vip questo pomeriggio. La regola di base prevedeva che ognuno dei Vip pescasse un bigliettino nel quale era scritta una domanda piuttosto ‘scomoda’ e, nel caso in cui si fosse rifiutato di rispondere, avrebbe dovuto bere un intruglio abbastanza disgustoso fatto con gli ingredienti più strani: caffé, cipolla, aceto, curcuma e altro. La prova prevista nel biglietto pescato da Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è stata proprio quella del bacio: un bacio a stampo della durata di trenta secondi che i due concorrenti, amici già da prima del reality, si sono scambiati con molto entusiasmo infuocando anche i social.

GF Vip, il bacio appassionato tra Tommaso e Giulia

I due concorrenti hanno davvero stupito tutti, dentro e fuori la Casa: tra l’altro, proprio negli ultimi tempi, la loro amicizia annosa era un po’ in crisi. Tra di loro c’era stata un’incomprensione e i due non si parlavano prima che Zorzi entrasse al GF Vip a settembre. Ora, però, con l’ingresso di Giulia, sembrano stare recuperando la vecchia serenità di una volta. La Salemi si sta rivelando una buona amica per Tommaso, dimostrandogli appoggio e vicinanza in più occasioni, come ad esempio ieri sera, quando l’influencer milanese era un po’ giù per una discussione con Francesco Oppini che riguardava Dayane Mello. Tanti i commenti dei fan sui social circa il fatidico bacio.

Al gioco di questo pomeriggio non tutti i concorrenti hanno accettato di partecipare: Patrizia De Blanck ed Enock si sono tirati fuori. Quest’ultimo ha dichiarato che temeva di restarci male per qualche risposta dei coinquilini.

