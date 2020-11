Attualmente concorrente del GF Vip, in una sua recente intervista, Giulia Salemi ha raccontato il suo dramma che l’ha fortemente segnata.

Seppure abbia già preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata di Venerdì 6 Novembre, insieme a Stefano Bettarini, Giulia Salemi è entrata nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Bellissima e radiosa come sempre, la modella italo persiana ha lasciato tutti senza parole per il suo immenso fascino e smagliante sorriso. Perché, diciamoci la verità, noi abbiamo sempre visto la Salemi con la voglia di divertirsi, divertire e con un bellissimo sorriso stampato sulla faccia. Però, molto probabilmente, davvero in pochissimo sanno che, nel suo passato, la giovanissima Giulia ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Che, in una sua recentissima intervista a ‘Fanpage’, non ha potuto affatto fare a meno di raccontare quei due episodi che l’hanno fortemente segnata. Ecco, la domanda sorge spontanea: cos’è esattamente successo? Cosa è accaduto alla bellissima Giulia Salemi che, nel passato, l’ha fortemente caratterizzata? Ecco tutti i dettagli

GF Vip, il dramma del passato di Giulia Salemi: l’ha rivelato solo adesso

Sempre bellissima e perfetta, ma soprattutto sempre sicura di sé, nel suo passato Giulia Salemi ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, molto probabilmente per la prima volta, è stata la diretta interessata. In una sua intervista a Fanpage, la modella italo iraniana non ha affatto potuto fare a meno di raccontare quei due episodi vissuti sulla sua pelle. E che, soprattutto, l’hanno fortemente cambiata e segnata. Facciamo riferimento, in primis, ad un episodio che lei stessa ha voluto raccontare nel suo primo libro. Ovvero di quando, purtroppo, la Salemi è stata vittima di una relazione amorosa per niente sana. E che, a quanto pare, era dettata dalla violenza. ‘Nessuna donna merita di ricevere violenza dal proprio uomo, non è più o meno grave il gesto, può essere uno sputo, uno schiaffo oggi, poi domani diventa qualcosa di peggio’, ha raccontato l’attuale concorrente del GF Vip a Fanpage. Ma non è affatto finita qui. Giulia, infatti, ha svelato anche un altro episodio che l’ha fortemente segnata. Ed, in questo caso, facciamo riferimento al bullismo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, da piccola, la Salemi sia stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe. ‘Da piccola avevo gli occhiali rotondi alla Harry Potter, il monociglio, nera, pelosina. Ero un po’ un maschiaccio. Ai miei compleanni veniva poca gente, ai loro non mi invitavano quasi mai’, ha continuato a raccontare Giulia. Svelando, inoltre, di aver superato adesso questi ‘traumi’, ma di averci sofferto molto.

‘Quando ero piccola mi hanno trattato da diversa e ci soffrivo, mi facevano sentire sbagliata, mi facevano vergognare delle mie origini’, ha terminato il suo racconto.