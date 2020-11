J-Ax, sapete qual è il suo vero nome? Non tutti lo conoscono

J-Ax è uno dei giudici attuali di ‘All Together Now’ ed un famosissimo rapper, ma sapete qual è il suo vero nome? Non tutti lo conoscono.

Diciamoci la verità: J-Ax non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attualmente impegnato, insieme a Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone, come giudice ad ‘All Together Now’, è senza alcun dubbio uno dei rapper più amati ed apprezzati. Voce di tantissimi tormentoni musicali, il buon j-Ax decanta di un successo davvero assoluto. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In un nostro articolo, vi abbiamo parlato della sua casa. O, addirittura, di sua moglie. Ma la domanda adesso sorge spontanea: qual è il suo vero nome? Sappiamo benissimo che, sin dagli esordi nell’ambiente musicale, il rapper ha utilizzato questo pseudonimo, ma qual è esattamente il suo vero nome? Diciamoci la verità, questa è una domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete posti in tantissimi di voi. Adesso, ci pensiamo noi a darvi una risposta. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Qual è il vero nome di J-Ax? Non tutti lo conoscono

Apprezzatissimo e conosciutissimo, J-Ax è uno dei rapper più amati e seguiti da tutto il pubblico italiano. La sua carriera, lo sappiamo benissimo, è iniziata moltissimi anni fa. Quando, davvero giovanissimo, ha iniziato a scrivere i suoi primi testi rap. E a cimentarsi nel mondo del freestyle. Da quel momento, poi, la su carriera è stata tutta in ascesa. Dapprima come cantante del gruppo ‘Articolo 31’ ed, in seguito, da solista e, soprattutto, voce di tantissimi successi musicale, il giovane rapper ha cavalcato, e continua a farlo, letteralmente la cresta dell’onda. Una domanda, però, adesso sorge spontanea: qual è il suo vero nome? All’anagrafe, quindi, com’è registrato? Ovviamente, J-Ax non è assolutamente il suo nome ‘vero’, bensì uno pseudonimo. Ecco. Quindi, come si chiama esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi sveliamo noi ogni cosa.

Se vi siete sempre chiesti quale fosse il vero nome di J-Ax, tranquilli, siamo qui pronti a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il giovane e famosissimo rapper si chiami, in realtà, Alessandro Aleotti.

Ma cosa significa J-Ax?

Una volta, quindi, chiarito il suo vero nome, vi siete mai chiesti perché il buon Alessandro ha deciso di darsi proprio questo come pseudonimo? Beh, ovviamente, la scelta non è stata affatto casuale. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la lettera ‘J’ stia ad indicare la prima iniziale di ‘Joker’, il nome dell’antagonista di Batman nonché suo personaggio preferito. Ed ‘Ax’, invece, deriva dall’abbreviazione del suo nome ‘Alex’.

