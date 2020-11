Karina Cascella in lacrime sul suo canale social ufficiale, lo splendido annuncio a sorpresa per i suoi sostenitori: fantastica notizia.

È da quando ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo che Karina Cascella ha letteralmente conquistato tutti. Dapprima a ‘Vero Amore’ ed, in seguito, opinionista a ‘Uomini e Donne’, la bellissima napoletana è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, ad attirare l’attenzione su di sé. Sarà per la sua immensa bellezza o per il suo carattere forte e determinato, fatto sta che l’attuale opinionista di Barbara D’Urso decanta di un successo davvero fenomenale. Attivissima e super apprezzatissima sul suo canale social ufficiale, l’ex fidanzata di Salvatore Angelucci non perde mai occasione di poter comunicare e rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita e delle sue giornate. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli splendidi scatti fotografici, ma anche lasciarsi andare a degli incredibili racconti. Lo ha fatto anche qualche ora fa quando, letteralmente in lacrime, Karina Cascella ha voluto dare e condividere uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in un vero e proprio batter baleno, la reazione dei suoi sostenitori è stata incredibile.

Karina Cascella in lacrime: splendido annuncio a sorpresa per i suoi fan

Solita a condividere degli splendidi scatti fotografici che sottolineano la sua immensa bellezza, pochissime ore fa, Karina Cascella non ha potuto affatto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. E così, letteralmente con il viso rigato dalle lacrime, l’ex opinionista di Uomini e Donne ed attuale dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ha voluto condividere con il suo numeroso pubblico social una notizia davvero fantastica. Riguarda il suo matrimonio? Beh, assolutamente no! Eppure, fa riferimento ad un evento grandioso non soltanto per il suo futuro, ma anche di quello del suo compagno. In queste diverse Instagram Stories caricate sul suo account social ufficiale, la Cascella ha annunciato dell’apertura di un ristorante argentino di cui uno dei soci è proprio Max Colombo, suo futuro marito. La decisione di rivelare questa attività, come rivelato dalla diretta interessata, è arrivato in un momento particolare della loro vita. E, seppure inizialmente riluttante, Karina è stata ben felice di accettare questa volontà del suo fidanzato. Ovviamente, come lei stessa ha annunciato, ci sarà anche lei in questa nuova avventura. Soprattutto, nel weekend.

Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente immaginare. E che, soprattutto, ha reso entusiasti tutti i suoi sostenitori. Al suo ‘scatenate l’inferno’, la pagina ufficiale del ristorante del suo compagno e degli altri soci ha ottenuto un clamore davvero impressionante. In bocca al lupo!

