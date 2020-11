Rita Pavone, sapete come ha conosciuto suo marito Teddy Reno? Non immaginereste mai, ecco l’incredibile retroscena sulla coppia.

Rita Pavone non ha certo bisogno di presentazioni! Stiamo parlando, infatti, di una delle voci più imponenti e famose della musica italiana, un vero e proprio idolo di intere generazioni. Tutti, nella vita, hanno ballato e cantato almeno una volta una delle sue canzoni! Basti pensare a ‘La Pappa al Pomodoro’, che è conosciuta in tutto il mondo, ma anche a ‘Il Ballo del Mattone’, ‘Geghegè’ e tanti altri suoi successi, che sono diventati dei veri e propri cult non solo in Italia. 4 volte sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, Rita Pavone è una vera forza della natura e la sua carriera va avanti da più di 50 anni. Ha iniziato, infatti, molto presto a muovere i primi passi nella musica, e proprio quando era giovanissima ha incontrato anche l’uomo della sua vita, il cantante e produttore discografico Teddy Reno, che ha sposato nel 1968 e al quale è tuttora legata. I due si erano incontrati 6 anni prima, sapete in che occasione? Non lo immaginereste mai!

Rita Pavone, come ha conosciuto il marito Teddy Reno: non immaginereste mai, ecco l’inedito retroscena

Rita Pavone è una delle voci più importanti d’Italia ed è conosciuta in tutto il mondo per la sua musica. Classe 1945, oggi ha 75 anni, ma la sua carriera è cominciata quando era ancora giovanissima. Il più grande trampolino di lancio per lei è stata la vittoria ad un Festival nel 1962, quando aveva solo 17 anni. Stiamo parlando del Festival degli Sconosciuti di Ariccia, durante il quale Rita di distinse per la potenza della sua voce, interpretando alcuni brani del repertorio di Mina. E sapete chi era il patron di quella manifestazione? Proprio lui, Teddy Reno, che è più grande di lei di 20 anni. Lì c’è stato il primo incontro per la coppia, che 6 anni dopo si è unita in matrimonio e ancora oggi vive felice. Qualche mese fa Teddy Reno ha compiuto 94 anni e li ha festeggiati proprio con sua moglie, dalla quale ha avuto due figli, Giorgio e Alessandro.

Un amore davvero bellissimo e tra i più longevi del mondo dello spettacolo, quello tra Rita e Teddy, nonostante le perplessità iniziali di tanti, dovute soprattutto alla grande differenza d’età tra i due. In queste settimana la Pavone è tornata in tv come giudice di All Together Now e sta dimostrando di non aver perso neanche un pelo della sua grinta e della sua forte personalità. E a voi piace questa grande cantante?