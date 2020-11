A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è la protagonista di uno spiacevole inconveniente.

Dapprima come corteggiatrice di Uomini e Donne ed, in seguito, concorrente di Temptation Island insieme al suo fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è attualmente una delle influencer più amate ed apprezzate, una bravissima ballerina e stimata cantante, ma, tra pochissimi giorni, si appresta a varcare anche la famosa porta rossa. Sappiamo benissimo che il suo ingresso, così come quello di Stefano Bettarini e Giulia Salemi, sarebbe dovuto avvenire il 26 Ottobre scorso. Ma, a causa della sua positività al Coronavirus, è stato rimandato. Adesso, però, è finalmente guarita. A quando, quindi, il suo ingresso? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di tempi davvero brevissimo. Fatto sta che, pochissime ore fa, la bellissima Roma ha raccontato ai suoi sostenitori di essere stata la protagonista di uno spiacevole inconveniente. Cosa le sarà successo a pochissimi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che non è assolutamente nulla di grave. Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip, spiacevole inconveniente per Selvaggia Roma poco prima del suo ingresso

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, a brevissimo, Selvaggia Roma entrerà ad essere una delle concorrenti effettive della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Certo, in queste ultime ore, si parla anche di altri ben nove ingressi, è vero. Fatto sta che quello dell’ex concorrente di Temptation Island era rimasto in sospeso. Ed è per questo motivo, quindi, che è necessario che si dia priorità a lei. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente quando avverrà il suo ingresso. Anche se, in questi ultimi giorni, infatti, si dice che dovrebbe entrare proprio a breve. Come raccontato recentemente, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo sia arrivata in albergo. E che, ancora adesso, stia continuando il suo isolamento prima di varcare la porta rossa. Ecco, se fosse davvero così, allora è proprio in isolamento che Selvaggia Roma è stata la protagonista di questo spiacevole inconveniente. Come dicevamo precedentemente, non le è assolutamente successo. Fatto sta che sembrerebbe che, mentre era solita svolgere il suo allenamento quotidiano, la bellissima romana si sia fatta male alla gamba. Vedete? Non è nulla di preoccupante, come dicevamo.

Nulla di grave, da come si può chiaramente comprendere. Anche se, c’è da ammetterlo, a pochissimi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, non ci voleva affatto questo piccolo infortunio. Ma noi siamo fiduciosi. Sappiamo per certo che, come sempre, Selvaggia Roma sarà una leonessa.

