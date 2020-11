La richiesta ‘particolare’ di Simona, sorella di Stefano Bettarini, agli autori del GF Vip: “Nei suoi confronti un’esagerazione mediatica”.

Su Instagram la sorella di Stefano Bettarini, squalificato dal GF Vip lunedì scorso per aver pronunciato una bestemmia, ha lanciato in queste ore un appello molto particolare alla produzione del GF Vip. Parole amareggiate, che mostrano tutto il dispiacere di Simona per il trattamento ingiusto (a suo dire) subito dal fratello. Secondo la sorella dell’ex calciatore, la frase detta da Stefano non sarebbe una bestemmia, ma solamente un’espressione un po’ esagerata verso la quale gli autori del programma sarebbero stati troppo severi. Ecco cosa ha richiesto la sorella di Bettarini al GF Vip.

Stefano Bettarini, sulla squalifica interviene la sorella

“Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti. Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base. Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta – come tutti – espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta”, scrive Simona Bettarini sotto una foto su Instagram che la ritrae insieme al fratello. A questo punto, la richiesta inaspettata della donna alla produzione del reality: “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”.

Voi cosa ne pensate? Il GF è stato davvero troppo severo nei confronti di Stefano come sostiene sua sorella?

