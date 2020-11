Covid e obbligo di mascherina: le norme in auto per non rischiare multe

L’utilizzo della mascherina è una delle prime norme che abbiamo appreso fin dagli inizi della pandemia da Covid: ecco come comportarsi in auto per non rischiare multe.

Sono ormai diversi mesi che conviviamo con il Coronavirus e abbiamo appreso una serie di norme per la tutela della nostra salute e quella degli altri: ecco quello che c’è da sapere sull’utilizzo della mascherina in auto. Regole utili per non rischiare multe. Abbiamo parlato dei luoghi di dove è più probabile contratte il contagio, dove avviene la maggioranza delle infezioni. Scopriamo adesso il corretto utilizzo del dispositivo di sicurezza durante il viaggio in auto. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, vi è una possibilità di sanzione che varia dai 533 euro ai 1333 nel caso di contravvenzione alle norme. Secondo quanto stabilito dal nuovo Dpcm, ecco le regole da rispettare per evitare multe.

Coronavirus, mascherina in auto: le norme

Le direttive spaziano ovviamente in base al numero di persone che occupano la vettura e al fatto che condividano o meno la casa. In caso di viaggio da soli, non è necessario indossare la mascherina. Se invece si trasportano amici o comunque persone con cui non condividiamo l’abitazione, la mascherina è necessaria o occorre mantenere la distanza. Significa, quindi, che il passeggero dovrà sedere dietro, dal lato opposto del conducente. Ovviamente, nel caso in cui su di un auto viaggino tutte persone che condividono la casa, la mascherina non è obbligatoria. Per quanto concerne i taxi o le auto a noleggio, ci sarebbe il limite di due soli passeggeri con obbligo di mascherina che devono viaggiare sui sedili posteriori. Eccezione fatta per le vetture dotate di pannelli in plexiglass a separarli dal conducente. Infine, per l’utilizzo delle moto, la mascherina resta obbligatoria sotto il casco ed è possibile viaggiare solo con persone conviventi. Questo perché, sul veicolo, non è possibile mantenere la distanza.

Un chiarimento utile e necessario per evitare multe e sanzioni. Cosa ne pensate di queste direttive?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui