Covid, parla Walter Ricciardi: “Stiamo cercando di evitare il lockdown”

Torna a parlare il consigliere del Ministro della Salute per l’emergenza Covid, Walter Ricciardi: “Stiamo cercando di evitare il lockdown” ha detto, i dettagli.

Lo aveva detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e lo conferma Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Speranza: “Stiamo lavorando per evitare il lockdown” a causa del Covid. Le misure restrittive messe in atto dal nuovo Dpcm, coadiuvate al lavoro dei sanitari e al buon senso dei cittadini, potrebbero scongiurare una nuova chiusura generale. Walter Ricciardi ha spiegato a SkyTg24, come riporta Radio Bruno, che non si può ancora affermare con certezza che questo rischio non ci sia, ma che il Governo sta lavorando duramente e facendo il possibile per evitarlo. Ricordiamo che proprio ieri si è parlato del possibile arrivo dei vaccini e la necessità di un piano operativo che ne organizzi la gestione.

Covid, Walter Ricciardi parla del lockdown

Non ci sono ancora certezze, questo è chiaro, ma pare che il Governo abbia come obbiettivo quello di scongiurare un nuovo lockdown generale. Lo conferma Walter Ricciardi a SkyTg24: “Stiamo tutti cercando di evitare il lockdown totale” ha detto. Ha anche aggiunto che, al momento, è una possibilità che resta sul piatto. Ricciardi ha spiegato che è necessario arrestare il peggioramento della curva di contagio e invertire la tendenza, per poter “trarre delle conclusioni”. Per quanto riguarda la distribuzione del vaccino, ha affermato che bisogna tenere presente la nostra suddivisione in regioni, per cui occorre elaborare un piano che “contemperi questa frammentazione” sul piano decisionale e organizzativo. Non dimentichiamo che è da poco giunta la notizia di un possibile secondo vaccino, di origine russa, che sembrerebbe avere un efficacia molto alta. Al momento, tutti i cittadini stanno facendo del loro meglio per aiutare a prevenire una seconda chiusura generalizzata.

In attesa di nuove direttive, continueremo a tenervi aggiornati sulle decisioni del Governo e su ogni possibile sviluppo.

