Chi è Daniela Collu, la ‘Stazzitta’ di Instagram che conduce X Factor 2020 al posto di Alessandro Cattelan: ecco per voi la sua età, la sua carriera e com’è nato il nome del suo seguitissimo blog.

X Factor 2020 sta regalando tantissime emozioni: i concorrenti ed i giudici stanno facendo un ottimo lavoro e nessuno riesce ad immaginare chi mai potrebbe vincere. Sono davvero tutti dei magnifici talenti! La squadra di X Factor 2020 negli ultimi giorni sta facendo in particolare il tifo per il conduttore dello show, Alessandro Cattelan. La scorsa settimana ha scoperto di esser risultato positivo al Coronavirus e così in soccorso è arrivata la splendida Daniela Collu. La giovane guiderà il terzo live di X Factor nell’attesa che torni il padrone di casa. Ma siete curiosi di conoscere qualcosina sulla conduttrice e blogger romana? Vi sveliamo tutto su lei!

X Factor 2020, Daniela Collu: età, carriera e com’è nato il nome ‘Stazzitta’

Daniela Collu è una blogger, conduttrice televisiva e radiofonica nata a Roma il 23 agosto dell’82! E’ conosciuta da tutti come ‘Stazzitta’, nome del suo blog e del suo profilo social. Si è laureata in Storie dell’arte contemporanea nel 2013 alla Sapienza di Roma e da lì inizia il suo viaggio nel mondo della comunicazione e della divulgazione. Dopo aver fatto la libraia nei musei è entrata a far parte del mondo della tv partecipando al programma ‘Aggratis’ su Rai 2. Ha lavorato come autrice per alcuni programmi tv come Il Grande Fratello! Nel 2016 sempre in qualità di autrice ha lavorato al programma ‘Stato civile – L’amore è uguale per tutti’, per Rai Tre. Daniela non è un volto nuovo per X Factor perchè non solo una volta ha condotto Extrafactor e Strafactor, i programmi d’intrattenimento sempre a tema X Factor. Quest’anno, 2020, è tornata nuovamente nel talent show per conduttore ‘Hot Factor’, format che sostituisce l’Extrafactor a fine puntata e raccoglie commenti a caldo dei giudici.

La Collu ha cominciato la sua carriera con i social, con il suo blog ‘Stazzitta’ ed il suo profilo Instagram che conta oltre 196 mila follower. Com’è nato questo nome? In un’intervista a Freeda ha raccontato che nel 2000 circa ha aperto un blog. “Erano anni difficili per la famiglia, mamma era in pre meno pausa. Qualunque cosa io dicessi veniva accompagnata da “Sta zitta e non interrompere” è stata la sua confessione. Daniela si diverte a regalare informazioni, divulgare l’arte ai suoi seguaci ed infatti ha creato una rubrica “Un Minuto d’arte’ contenuta nelle sue ‘storie in evidenza’ su Instagram. Da questa iniziativa è nato anche il libro che si chiama proprio ‘Un minuto d’arte’: non è il primo che ha scritto. Nel 2019 è stato pubblicato il suo primo lavoro, ‘Volevo solo camminare’.

Daniela è single, come raccontato in una recente intervista a Vanity Fair. In un’intervista a Freeda, la Collu ha raccontato che nel suo libro parla del cammino di Santiago che le ha cambiato un po’ la vita.