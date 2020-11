Elisabetta Gregoraci lo indossa spesso nella Casa del GF Vip: quanto costa il suo cardigan colorato, il prezzo vi lascerà di stucco.

Il Grande Fratello Vip 5 è un grande successo! Il reality show di Canale 5 sta tenendo incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori, a tal punto che gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda fino a febbraio 2020. Un successo dovuto soprattutto al cast super stellare messo su da Alfonso Signorini per questa quinta edizione. Un cast in cui spicca lei, Elisabetta Gregoraci. È la prima volta che la bellissima showgirl calabrese si mette in gioco in un reality e ha deciso di farlo proprio nella casa più spiata della tv. Dove, giorno dopo giorno, si mostra in tutta la sua bellezza. E con i suoi outfit da sogno! Nelle puntate serali, Elisabetta sceglie sempre look eleganti e super raffinati, ma durante il giorno predilige look casual e sportivi. E un accessorio, in particolare, ha colpito i telespettatori: si tratta del cardigan multicolor che la Gregoraci ha indossato più volte nella Casa, soprattutto nelle ore serali, per proteggersi dal freddo. Un capo molto particolare, difficile da non notare. Ma sapete quanto costa? Il prezzo vi stupirà.

Elisabetta Gregoraci lo indossa spesso nella Casa del GF Vip: ecco quanto costa il cardigan di lana

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Nella casa più spiata della tv, la showgirl si sta facendo conoscere a 360 gradi, mostrando tanti lati di sè finora inediti. In molti, da casa, si sono appassionati alla sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli, ma non solo: sono anche i look della calabrese ad attirare l’attenzione del pubblico. Come è accaduto per il cardigan in lana multicolor, che la bellissima Elisabetta indossa spesso nella casa, soprattutto da quando le temperature sono scese di un bel po’ di gradi. Si tratta di un cardigan dai colori accesi e i decori super estrosi: stelle, france, fantasia animalier. Difficile non notarla! Ma sapete qaunto costa? Ebbene, la caldissima vestaglia della Gregoraci è un capo di super lusso! Come riporta Fanpage.it, si tratta di una capo firmato Alanui, un marchio specializzato in capi in maglia realizzati con filati pregiati, e il suo valore è di 2300 euro!

Eh si, un tocco di colore davvero notevole, quello scelto dalla bellissima Gregoraci per il su soggiorno nella Casa più spiata della tv. E voi, state seguendo il suo percorso al GF Vip?