Federico Fashion Style posta questa foto: bufera social, cos’è successo

Federico Fashion Style posta questa foto sul suo profilo ufficiale di Instagram: bufera social, cos’è successo al parrucchiere dei vip.

Si chiama Federico Lauri, ma tutti lo conosciamo come Federico Fashion Style. L’eccentrico e simpaticissimo parrucchiere dei vip è una vera e propria star orma, e non solo nel suoi saloni di bellezza in giro per l’Italia. Anche sui social, dove il suo profilo ufficiale di Instagram è seguito da ben un milione di followers! Un successo strepitoso per il protagonista de Il salone delle meraviglie, su Real Time, che proprio attraverso i social ama condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate: dagli scatti delle sue acconciature agli attimi di vita quotidiana. Ma è stato proprio l’ultimo post pubblicato dall’hairstylist sul suo profilo a scatenare una vera e propria bufera. Tanti commenti negativi per lui, ecco perché.

Federico Fashion Style posta questa foto: bufera social per gli scatti in vasca da bagno

Scoppia la polemica sul profilo Instagram di Federico Fashion Style. “Colpa” di alcuni scatti postati dal parrucchiere dei vip qualche ora fa. Foto in cui Federico si mostra in una vasca idromassaggio piena di schiuma, intento a sorseggiare quello che sembra essere dello champagne. “Se non si può uscire, io stasera mi rilasso così!”, scrive Federico nella didascalia al post, che, però, non è piaciuto proprio a tutti.

Per molti, infatti, il parrucchiere avrebbe potuto evitare di “ostentare benessere e ricchezza”, soprattutto in ragione del delicato momento che sta vivendo il nostro Paese. Ecco alcuni dei commenti negativi apparsi sotto al post:

“È una semplice vasca che hanno tutti in casa”, replica Federico, col quale molti sono d’accordo. Se molti l’hanno criticato, infatti, altri hanno difeso il parrucchiere, ritenendo che i commenti negativi siano scritti da persone invidiose. Insomma, nel bene o nel male, Federico Fashion Style sa sempre come far parlare di sé. E voi, che idea vi siete fatti sulla questione?