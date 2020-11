GF Vip, Claudio Sona e Tommaso Zorzi: la verità sul loro legame

Ospite a Casa Chi, Claudio Sona fa chiarezza sul legame con Tommaso Zorzi e svela la verità sul suo ipotetico ingresso al GF Vip.

Claudio Sona è stato protagonista qualche anno fa del primo trono gay di Uomini e Donne: bellissimo e affascinante, conquistò tutti all’epoca e la sua storia con Mario Serpa è ricordata ancora oggi come una delle più belle ed emozionanti nate nel dating show di Canale 5. Da tempo si vocifera di un suo prossimo ingresso al GF Vip, cosa che sarebbe certamente gradita alla maggioranza del pubblico. Inoltre, è noto che tra Claudio e Tommaso Zorzi ci sia una conoscenza precedente al reality, come testimoniano alcuni scatti sui profili Instagram di entrambi. Ma cosa dice Claudio riguardo alle voci che lo vogliono pronto a varcare la famosa porta rossa? E qual è la verità sul rapporto che lo lega a Tommaso?

Claudio Sona: “Con Tommaso una bellissima amicizia”

Secondo quanto ha dichiarato Sona a Casa Chi, tra lui e Tommaso Zorzi ci sarebbe una bellissima amicizia nata un paio di anni fa. Un legame sincero, in cui si hanno anche dei litigi ma poi torna il sereno. I due non avrebbero nessun ex in comune e, a proposito di ex, Claudio ha rivelato un retroscena riguardante proprio Tommaso e il suo ex Mario Serpa: tra loro ci sarebbe stato un litigio durante una vacanza in Sicilia l’anno scorso. A quanto pare, il gieffino si sarebbe sentito colpito da certe dichiarazioni di Serpa e si sarebbe arrabbiato. Riguardo ad una sua ipotetica partecipazione al GF Vip, l’ex tronista veronese ha smentito completamente la faccenda raccontando di aver fatto il provino due anni fa, ma che le voci sul suo ingresso in questa edizione sono totalmente infondate.

Su Tommaso, Claudio ha pronunciato parole bellissime: “Il suo percorso mi piace, è super coerente e sincero. Se pensa una cosa te la viene a dire”.

