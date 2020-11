GF Vip, scambio di lettere nella notte: arriva l’attesissimo chiarimento

GF Vip, una serata intrisa di tenerezza quella di ieri che ha visto protagonista un fitto scambio di lettere tra due personaggi molto amati: arriva il chiarimento, tutti i dettagli.

Una notte movimentata che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi quella del GF Vip di ieri: uno scambio di lettere tra due concorrenti porta finalmente al chiarimento. Parliamo ovviamente di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, due volti amatissimi di questa edizione, che proprio a causa di una lettera si erano di nuovo ritrovati ai ferri corti. Tutto aveva avuto inizio quando Dayane Mello ha deciso di avere un confronto con Francesco e appianare i contrasti sorti nelle ultime settimane. Gesto distensivo che il figlio di Alba Parietti ha accettato, ma che ha lasciato con l’amaro in bocca Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, avrebbe preferito essere coinvolto nella bella novità poiché aveva preso una posizione chiara in difesa dell’amico a discapito del suo rapporto con la modella. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto stanotte

GF Vip, volano le lettere: arriva il chiarimento

Su consiglio di Rosalinda, alias Adua Del Vesco, che ha notato la tristezza da parte di entrambi i concorrenti per l’allontanamento, Tommaso Zorzi ha deciso di scrivere una lettera all’amico. Una volta ricevuta, Francesco Oppini ha scelto di rispondere allo stesso modo e ha letto personalmente il suo messaggio all’influencer, complice una calligrafia poco chiara. Un momento toccante, in cui i due concorrenti hanno speso l’uno per l’altro parole davvero belle ed emozionanti. “In te ho trovato casa” ha scritto Francesco Oppini all’amico. Alla fine di un lungo chiarimento, i due si sono abbracciati e finalmente tra loro è tornato il sereno. Dopo, tutti i concorrenti si sono ritrovati in giardino a chiacchierare e divertirsi, in un clima disteso e allegro.

Un momento davvero pieno di emozione che è servito ad alleggerire la tensione tra i due. E voi, cosa ne pensate?

