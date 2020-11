GF Vip, parla Maurizio Costanzo: il commento su Patrizia De Blanck

Il GF vip sta regalando grandi emozioni fin dal suo debutto, ecco il commento di Maurizio Costanzo su Patrizia De Blanck, una delle concorrenti di spicco di questa edizione.

L’inarrestabile Contessa è sicuramente uno dei personaggi di spicco di questa edizione dell’amatissimo programma. Schietta, intelligente, sarcastica, si è dimostrata una bomba di energia senza eguali. A prendere la parola ora è Maurizio Costanzo: ecco il commento sul percorso di Patrizia De Blanck al GF Vip. Il celebre conduttore e giornalista, che cura una rubrica ormai storica su “Nuovo” ha espresso la sua opinione sulla concorrente e le ha conferito il voto di “5”. Ricordiamo che proprio qualche giorno fa la Contessa ha spento ottanta candeline. Lungo il suo percorso al GF Vip, si è lasciata andare a racconti davvero divertenti ma anche ad altri toccanti e pieni di emozioni. Scopriamo nel dettaglio qual è stato il commento di Maurizio Costanzo.

GF Vip, Maurizio Costanzo parla di Patrizia De Blanck

Secondo l’iconico giornalista e conduttore, alla Contessa spetterebbe un cinque come voto. Maurizio Costanzo riconosce alla donna di essere un personaggio vulcanico e di saper attirare l’attenzione. “Conosce la dinamica dei programmi” ha scritto, riferendosi alla partecipazione di Patrizia De Blanck ad altri reality, come l’Isola dei Famosi. “A volte esagera: ha detto una frase irripetibile ad un suo coinquilino” ha scritto Maurizio Costanzo su Nuovo. In effetti, abbiamo spesso assistito a litigi che vedevano protagonista la Contessa, come accaduto di recente con Stefania Orlando che si è addirittura ritrovata in lacrime. Tuttavia, Patrizia De Blanck resta molto amata all’interno della casa del GF Vip, come è stato dimostrato al suo compleanno. Tutti gli inquilini, infatti, si sono prodigati per regalarle una splendida sorpresa con tanto di striscioni, torta e messaggi di apprezzamento.

Durante l’ultima puntata, abbiamo assistito ad un momento molto dolce e toccante tra Patrizia De Blanck e sua figlia, la bellissima Giada. La contessina ha avuto parole piene di tenerezza e gratitudine per tutti i concorrenti, che si prendono cura della sua mamma.