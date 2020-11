Su Twitter le parole di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, che non ne può più degli insulti della Contessa rivolti a sua moglie.

La Contessa De Blanck, si sa, non le manda a dire a nessuno. C’è però qualcuno in particolare verso cui la nobildonna romana pare proprio non avere tolleranza: parliamo di Stefania Orlando, concorrente del GF Vip molto amata. Nei giorni scorsi, proprio le due coinquiline erano già state protagoniste di un altro scontro, condito di epiteti da parte della De Blanck nei confronti della bionda conduttrice che era scoppiata a piangere. Ieri un altro episodio del genere è accaduto tra le due donne in giardino: alcuni fan si erano recati fuori dalla casa per dare urlare alla Orlando il loro sostegno e la donna, comprensibilmente felice, ha risposto alla dimostrazione d’affetto gridando ‘Grazie’. Come avrà reagito la Contessa?

Il marito di Stefania Orlando non ci sta: il messaggio alla Contessa

Patrizia De Blanck, che non sopporta sentir gridare all’interno della Casa, ha reagito davvero male, apostrofando la Orlando con l’appellativo di “st****a”. Stefania però non si è scomposta più di tanto, anzi, ha evidenziato che è già la terza volta che i fan hanno questo gentile pensiero nei suoi confronti e che lei non può evitare di mostrare loro la sua gratitudine. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, stavolta non ha retto ed è sbottato su Twitter, lanciando un avvertimento alla Contessa: “Contessa lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza”. Viene da chiedersi se domani sera durante la puntata verrà trattato l’argomento e soprattutto se Simone sarà magari invitato ad un incontro/scontro con la De Blanck.

Per saperlo, dobbiamo attendere domani sera, intanto voi da che parte state?

